Поширення даних клієнтки Monobank: адвокати оголосили досудові вимоги до Гороховського та банку

Юристи анонсували, що до Monobank (АТ «Універсал Банк») та його співзасновника Олега Гороховського протягом найближчих трьох діб будуть направлені досудові вимоги. Про це йдеться у повідомленні адвокатського об’єднання Addati Group, яке заявило про захист Карини Кольб.

«Ця справа стосується не лише нашої клієнтки – вона стосується права кожного українця на конфіденційність персональних даних та захист від публічного цькування, яке може бути порушене внаслідок безпідставного поширення інформації», – йдеться у заяві юристів.



Вони вимагають публічних вибачень від Гороховського на всіх його особистих сторінках, на яких поширювалася відповідна інформація, а також її спростування, відшкодування заподіяної шкоди, включно з грошовою компенсацією моральних та душевних страждань, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.

Окремо, як заявили юристи, буде направлено адвокатський запит до банківської установи щодо інформації, яка з’явилася у медіа, про можливе існування внутрішнього чату працівників банку, де можуть поширюватися фото та відео клієнтів, отримані під час проходження процедури ідентифікації (KYC), для обговорення та висміювання таких осіб.



Наразі Monobank на цю заяву юристів не реагував.

Читайте також: Скандал із Monobank: Гороховський вибачився, НБУ вимагає пояснень, а юристи говорять про порушення закону

9 березня Олег Гороховський – співзасновник Monobank – на своїй сторінці у Threads опублікував фото клієнтки банку, зроблене під час відеоідентифікації, на задньому тлі видно прапор із кольорами, як у російського. «Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова не мита…», – написав бізнесмен.

На це сама клієнтка Карина Кольб у своїх соцмережах зазначила, що вона звернулася до банку через те, що її акаунт був заблокований, і пояснила, що на фото насправді прапор Словенії (має такі ж кольори, як і російський, але також і герб зліва), а сама вона є біженкою з України, і що вся її родина воює.

Гороховський, тим часом, написав ще один пост, в якому відповів на звинувачення читачів у розповсюдженні особистих даних клієнки банку: «Відповідаю: у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам».

Ввечері 11 березня він оприлюднив нову публікацію, в якій вибачився перед усіма, «хто розчарувався», і запевнив, що дані користувачів банку у безпеці. «Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам», – додав Гороховський.

Нацбанк у відповідь на запит Радіо Свобода заявив, що звернувся в Monobank за поясненнями стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта й може складати банківську таємницю. НБУ аналізує обставини поширення особистих даних клієнтки Monobank.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також розпочав перевірку обставин можливого порушення законодавства.