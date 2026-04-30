Якому «Вові» будують маєток? Аналізуємо нові «плівки Міндіча»: про що каже мовчання

Для суспільства відкрили нові дані у справі «Міндічгейт». Журналісти видання «Українська правда» опублікували, як вони стверджують, «першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи «Мідас» у квартирі Тимура Міндіча». Голосів фігурантів у публікації не чути, редакція мала доступ тільки до розшифровок діалогів, які ймовірно відбувалися у різні дати в квартирі підозрюваного Тимура Міндіча у Києві на вулиці Грушевського 9А.

На розшифровках, які зачитує журналіст УП Михайло Ткач, за твердженням журналіста, зафіксовані розмови колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського Тимура Міндіча російською мовою з трьома співрозмовниками.

За даними видання УП співрозмовники це:

, її прізвище невідоме. З нею велась розмова про заморозку будівництва. Журналісти УП припускають, що йдеться про маєтки у Козині. У липні торік журналісти видання bihus.info повідомили про ймовірну причетність до цього будівництва родини Чернишова.

Усе опубліковане базується на твердженнях журналістів видання «Українська правда». Переповідаємо їх і передаємо зібрані коментарі щодо опублікованих розмов. Радіо Свобода не мало доступу до розшифровок розмов, проте звернулась до НАБУ та САП з проханням прокоментувати опубліковані матеріали. На момент публікації відповіді на запит не надійшло.

Які ролі розкривають нові «плівки Міндіча»? Чи знав Зеленський про схеми, які зараз розслідує НАБУ? Чому нові розшифровки опублікували не НАБУ та САП?

Журналісти Радіо Свобода окреслили роль публікацій розмов Тимура Міндіча: що підсвітили і які нові питання поставили.

Чого ми ще не знали? Нові деталі записів

Сергій Шефір. «НАБУ лютує»

Сергій Шефір – друг Володимира Зеленського з часів юності. Вони є співвласниками однієї квартири у Києві, разом будували студію «Квартал 95». За часів президентства Зеленського Шефір працював у нього першим помічником, але був звільнений у березні 2024 року.

Розмова з Сергієм Шефіром, стверджують журналісти, відбувалася 30 червня 2025 року. Рівно за тиждень до цього НАБУ повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди Олексію Чернишову Станом на зараз він вже має ще одну підозру, вже у рамках справи «Мідас» та фігурує на плівках НАБУ під псевдо «Чегевара».. Події вручення першої підозри стали основною темою для співрозмовників.

Тут і надалі розшифровки розмов цитуються мовою оригіналу.

Шефір: «Я у него вчера был где-то в часов в 9:30, приехал вечером».

Міндіч: «Я вчера с ним разговаривал раньше».

Шефір: «Я ему сказал, что если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы все поучаствуем, сложимся».

Міндіч: «Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нету».

Відвідувач (Шефір): «Та не, ну с кассы».

Серед розмов є обговорення роботи НАБУ та нарікання на їхню роботу у колі президента.

Шефір: «Ну, НАБУ свирепствует пи**ец».

Міндіч: «И свирепствует по линии президента».

Шефір: «Та не».

Міндіч: «Ну это что? Не президентськая команда? И ещё *** сколько прокуроров, милиционеров ***. Это было понятно, понятно и ещё раз понятно».

Редакція Радіо Свобода звернулась до Сергія Шефіра з проханням прокоментувати опубліковані матеріали та підтвердити чи спростувати факт участі у таких розмовах. На момент публікації матеріалу відповіді на запит не надійшло.

Наталія, яка контролює будівництво. Будинки для Міндіча, Чернишова, «Андрія» та «Вови»

Нерозкрита (чи не з’ясована?) фігура у нових плівках – Наталія. Вона говорить із Тимуром Міндічем про будівництво: його продовження та можливу заморозку.

Журналісти УП припускають, мова про чотири маєтки у Козині (кооператив «Династія»), які будував Чернишов на гроші, які надавав Міндіч.

На плівках Тимур Міндіч каже Наталії, що будівництво треба «законсервувати». Та повідомляє, що «в час дня Донец будет, Макс».

Журналісти припускають, що мова про Максима Донця, керівника особистої охорони президента України Володимира Зеленського.

Гостя Наталія у відповідь на новини про консервацію будівництва жаліється, бо вклала «стільки душі» туди. Міндч нарікає на Чернишова.

Відвідувачка (Наталя): «Это для меня ужас!»

Міндіч: «А для меня нет? *** *** тупой. Если он вскроется в деле, нам *** будет».

Далі обговорення йде про побутові питання: оплату підрядникам, саджання дерев, технічні деталі.

З розмови випливає, що власниками будинків є: сам Міндіч, Олексій Чернишов, якийсь «Андрій» та якийсь «Вова».

УП ще до публікації цих плівок з посиланням на свої джерела стверджували, що два будинки призначались Андрію Єрмаку та Володимиру Зеленському.

Радіо Свобода звернулось до Андрія Єрмака з проханням підтвердити чи спростувати, чи про нього йдеться у розмовах за участі Тімура Міндіча, які оприлюднило видання «Українська правда». На момент публікації матеріалу відповіді на запит не надійшло.

Журналісти запитали президента про коментар на тему опублікованих матеріалів. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин відповів у чаті з журналістами: «не коментуєм».

Хто такі «Андрій» та «Вова»?

«Я вважаю, що варіанти мають бути у НАБУ і САП. Вони мають бути оприлюднені у ВАКСі. І це і буде коректна відповідь. Все решта - це спекуляції і домисли», – сказав свою думку в ефірі Радіо Свобода Микита Потураєв, народний депутат фракції «Слуга народу».

Звернула увагу на те, що своє слово мають сказати антикорупційні органи і Анастасія Радіна, народна депутатка фракції «Слуга народу» та голова Комітету з питань антикорупційної політики. Проте вона доповнила відповідь своїми здогадками про персони «Андрія» та «Вови»:

«Станом на зараз, мені здається, що очевидно насправді виглядає, яке припущення формується у людей, коли вони це чують, коли з одного боку є Чернишов, з іншого боку є Міндіч, з іншого боку «Андрій», я дозволю собі припустити, що його по-батькові Борисович, його прізвище Єрмак. Ну і відповідно остання гіпотеза також не виглядає добре».

Опозиція про свої здогадки говорить відкрито із трибуни Верховної Ради.

Софія Федина, народна депутатка України, «Європейська Солідарність»:

«Сьогодні ми маємо житловий комплекс «Династія», в якому фігурують будинки для Андрія, для Міндіча, для Чернишова і для якогось Вови. І тільки чомусь будинок Вови зажатий між Чернишовим і Міндічем. Тому є висока ймовірність, що Вова розшифровується як Володимир Олександрович».

Олексій Гончаренко, фракція «Європейська солідарність»:

«Де підозра Єрмаку? Де підозра Умєрову? Як це далі відбувається? І головне питання. Як, якщо ці чотири будинки: Чернишов, Міндіч, Андрій, ми розуміємо – Єрмак і Вова, ми розуміємо, який Вова».

Рустем Умєров. Fire Point знову у центрі уваги

Розмова із Рустемом Умєровим відбувалась 8 липня 2025 року на тлі зміни ним посади. Вже 17 липня Умєров змінить крісло міністра оборони України на посаду секретаря РНБО, де працює і зараз.

На плівках, розшифровки яких оприлюднила УП, Тимур Міндіч та Рустем Умеров висловлюють невдоволення розмовами про розгляд кандидатури Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.

Одна з причин – державні контракти на озброєння для бізнесу Тимура Міндіча, стверджують журналісти.

Міндіч: «Но у нас завтра встанет завод. Мы завтра парализуемся, то есть не будет контрактов в двадцать. Мы ж все, мы, я не знаю, как все, мы всю прибыль свою вложили в первое, в пятёрку и в семёрку».

У діалозі йдеться про озброєння, яке виробляє компанія Fire Point під назвами FP-1, FP-5, FP-7, кажуть журналісти «Української правди». А в розшифровках Тимур Міндіч про оборонний бізнес каже «наші виробництва», що дійсно може свідчити про те, що він має безпосередній стосунок до підприємства.

І це знову підняло хвилю обговорень: чи причетний Тимур Міндіч до Fire Point? Сам він категорично заперечував, що має хоч якусь причетність до компанії.

Редакція Радіо Свобода звернулась до компанії Fire Point з проханням прокоментувати опубліковані матеріали. Відповіді не надійшло, проте на сайті компанії вийшла позиція головного конструктора Дениса Штілермана. Він звинуватив журналістів у брехні, «яка базується виключно на чутках і вигадках». А замовником такого «інформаційного терору», як каже Штілерман, можуть бути конкуренти Fire Point, «які прагнуть позбавити фінансування, зупинити контракти та закрити наше підприємство».

Трішки про саму компанію та їх виробництво.

«В принципі, продукція Файрпоінту вважається досить нормальною за ціною і якістю », – пояснив нам в етері програми Свобода Live Юрій Гудименко, голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Про це кажуть ті, хто користується їх продукцією. А асортимент озброєння вони випускають широкий. Серед деяких типів зброї становище Fire Point дійсно близьке до монополіста, по деяких – далекий від цього.

Микита Потураєв, посилаючись на наявність у нього доступу до відповідної інформації також каже, що те, що випускає Fire Point «літає і долітає куди треба», маючи на увазі удари по території РФ . А розмова Умєрова з власником оборонної компанії (якщо брати на віру, що Міндіч є власником Fire Point) не є порушенням:

«Такі розмови відбуваються в Вашингтоні, в будь-якій столиці. Слухайте, я вам можу окремо півгодини розповідати, як тільки до мене в 23-му році в 22-му навіть, лобісти американських зброярень під'їжджали. Це абсолютно нормальна практика. Не треба думати, що десь в якійсь країні якось інакше це все відбувається»

Тож якщо компанія виконує свої умови контрактів, надає державі озброєння, яке якісно виконує свою задачу, у чому тоді проблема? Чому після публікації матеріалів знову заговорили про відставку Рустема Умєрова?

Сам факт розмови Умєрова з «приватною особою, яка заперечує, але насправді є бенефіціаром оборонної компанії» не виглядає нормальним, каже Анастасія Радіна. Вона вважає, що Рустем Умєров має піти у відставку.

Адже тепер незрозуміло, чи були дотримані правила здорової конкуренції у обрання компаній для державних замовлень:

« Мене також цікавить, щоб інші компанії мали можливість, хоча б теоретично, представити свої розробки державі . І мене цікавить, щоб ми розуміли, що дійсно саме це були найкращі контракти. Чи не були? Чи інші компанії могли запропонувати інше? А може могли запропонувати за менші гроші, а може могли запропонувати краще?»

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України також закликає відсторонити Рустема Умєрова від посади секретаря РНБО.

Голова ГАР МОУ Юрій Гудименко в ефірі Радіо Свобода пояснив, які претензії до Умєрова мають у антикорупційній раді при МОУ:

Умєров надав інформацію, яка має статус закритої, або навіть таємної;

Умєров погодився лобіювати інтереси Тимура Міндіча та Fire Point для експорту зброї (на той момент експорт закритий).

Тож тут знову історія повернулась до Fire Point.

«Ми ж говоримо про той факт, що компанія могла здобути це становище, яке вона здобула станом на зараз, внаслідок корупційних незаконних дій. І цю історію потрібно відкручувати», – резюмує Гудименко.

Редакція Радіо Свобода звернулась до Рустема Умєрова з проханням прокоментувати опубліковані «Українською правдою» матеріали та підтвердити чи спростувати факт участі у таких розмовах. Пресслужба Умєрова надала відповідь інформаційному агенству «Інтерфакс Україна» та скерувала нашу редакцію до відповіді цьому виданню. «Автентичність, повноту та релевантність будь-яких записів або фрагментів мають встановлювати правоохоронні органи», – відповіли там.

З приводу звинувачень у лобіюванні однієї оборонної компанії у пресслужбі відповіли:

«Залучення партнерів і механізми співфінансування є необхідною умовою для швидкого виробництва озброєння у потрібній кількості для забезпечення потреб Сил оборони»

Якщо перекласти з канцелярської мови українською, це ймовірно може означати, що факт розмови у пресслужбі не заперечують. Про усе, що може цікавити НАБУ Умєров розповів правоохоронцям ще в листопаді 2025 року. А в діях тоді ще міністра оборони порушення закону вони заперечують.

Тиша з боку президента

Нові розшифровки розмов додали ще пазлів до картинки «Міндічгейту».

І на багатьох фрагментах депутати, експерти та загалом суспільство починає бачити образ президента України Володимира Зеленського.

Про це говорили ще в листопаді, коли були опубліковані перші плівки: чи знав президент про схеми? Зараз запитань, а іноді і претензій побільшало.

На нових плівках фігурує «Вова», зі слів Міндіча на розшифровках стає зрозуміло, що він дзвонив президенту, а також зустрічався з начальником його охорони.

І хоч у президента є право недоторканості на час його повноважень, це не рятує його від репутаційних втрат від скандалу.

«Всі люди на цих плівках – це друзі президента», – звертає увагу Юрій Гудименко. Він впевнений, що Зеленський знав про налагоджені зв’язки Умєрова та Міндіча.

«Я не збираюся чекати, пасивно просто чекати, поки хтось прийде і дасть пояснення. Я буду задавати це питання антикорупційним органів стільки, скільки буде потрібно», – каже Анастасія Радіна.

Нагадаємо, що радник президента з комунікацій Дмитро Литвин відповів журналістам, що президент не буде коментувати нові плівки.

Але не всі вважають таке рішення правильним. Політолог Володимир Фесенко пояснює, що така тактика не піде на користь президенту.

«З точки зору інтересів президента України це неправильна комунікаційна тактика і потрібно дати своє пояснення. Раз з'явився такий матеріал, то треба це якось пояснити. А просто відмовлятися коментувати, це відразу скажу і Дмитро Литвин це має розуміти, буде породжувати нові підозри », – сказав Фесенко в ефірі Радіо Свобода.

Майданчик публікації важливіший за суть?

Факт того, що нові розшифровки оприлюднили не антикорупційними органами, а журналістами дає президенту простір для маневру і право не коментувати цю історію. Так вважає Микита Потураєв:

«Я не знаю, чи він має давати зараз пояснення в цьому контексті. Бо це не більше, ніж, знову таки, набір припущень»

Дійсно, чому публікація таких резонансних плівок відбулась не на офіційних сторінках НАБУ та САП, а була злита журналістам?

«Українська правда» не розкриває джерело отримання розшифровок. Одна з теорій – вони могли бути злиті стороною захисту: Міндічем або іншими, її озвучують депутати.

Вони кажуть, що всі розшифровки вже були підшиті до матеріалів справи та надані стороні захисту. Тож це не НАБУ та САП злили розшифровки журналістам.

Про таку свою позицію раніше говорив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, у нас в ефірі цю думку підтвердила і Анастасія Радіна:

«Точно відомо, що ці матеріали є у сторони захисту і наскільки мені відомо, за моєю інформацією, саме звідти вони і походять»

Микита Потураєв вважає це пояснення слабким. За його логікою, на плівках озвучується важлива інформація про майданчики оборонної компанії, публікація якої може грати на руку Росії:

«Я хочу відмітити дуже відповідальну позицію НАБУ і САП, які дуже обережно з цією інформацією працюють. Тобто вони розслідують, розслідування не зупиняється, але от те, як вони підходять до інформації, те, що вони там не підтвердили, не спростували – це свідчення професійності і відповідальності».

Перед зачитуванням розшифровок розмов журналіст УП Михайло Ткач зазначив, що плівки проливають світло на саму схему та пояснюють, що операція «Мідас» це не тільки Міндіч та Цукерман.

Це треба вважати суспільно значущою інформацією, каже політолог Володимир Фесенко, а тому на публікації мають відреагувати НАБУ і САП:

«Інакше все це буде сприйматися, з сумнівом, з підозрою. І це буде сприйматися не стільки як юридичний факт, скільки як прояв політичної боротьби з усіма відповідними наслідками. І це, на превеликий жаль, замість розслідування корупції буде лише дестабілізувати і розколювати нас всередині».

Вже після того, як з часу публікації матеріалу пройшло більш як доба часу, на закиди відреагував тільки Рустем Умєров. На запити Радіо Свобода не відповіли: НАБУ і САП, Тимур Міндіч, Андрій Єрмак, Сергій Шефір, компанія Fire Point. Коментувати відмовились і в Офісі президента. Редакція Радіо Свобода готова надати їм майданчик для оголошення своєї позиції.