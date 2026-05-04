Командувач СБС: армія РФ в Україні скорочується п'ять місяців поспіль. Що далі?

Сили оборони вже п’ять місяців поспіль знищують і ранять більше солдатів армії РФ, ніж та встигає вербувати – про це повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 4 травня у соцмережах.

За його словами, Росія мобілізувала та взяла на службу за контрактом понад 148 тисяч осіб з грудня до квітня поточного року – а втрати агресора на фронті склали майже 157 тисяч.

Причому ця цифра, за словами Бровді, стосується лише уражень дронами, які були верифіковані в системі ситуаційної обізнаності Delta «Дельта» – система ситуаційної обізнаності, яка широко використовується у Силах безпеки та оборони. Це програмне забезпечення, що дозволяє отримувати інформацію та керувати силами і засобами на полі бою в режимі реального часу.



6 серпня 2025 року тодішній міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони України. Тоді міністр описав систему так: «DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками».



У липні 2024 року пресслужба Міноборони України повідомила, що «Дельта» пройшла перевірку інформаційної безпеки за стандартами країн НАТО. Незалежну перевірку здійснила міжнародна консалтингова компанія. Тоді йшлося про те, що наступним кроком має стати введення DELTA в експлуатацію Силами оборони.. Він зазначив, що ще понад 4,5 тисячі російських солдатів були знищені або поранені артилерією – а реальний приріст може становити близько +20% , якщо врахувати стрілецькі бої, ураження з РСЗВ та артилерії, не верифіковані на відео.

DeepState підрахував, що і просування російської армії сповільнилося – хоча штурмів стало більше. За даними аналітиків, у квітні РФ окупувала майже на 12% менше території, ніж у березні – а штурмів було більше на 2%.

Росія публічно не озвучує свої втрати у війні проти України – останні офіційні дані з'являлися восени 2022 року.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: