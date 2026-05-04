Командувач СБС: армія РФ в Україні скорочується п'ять місяців поспіль. Що далі?

Сили оборони вже п’ять місяців поспіль знищують і ранять більше солдатів армії РФ, ніж та встигає вербувати – про це повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 4 травня у соцмережах.
За його словами, Росія мобілізувала та взяла на службу за контрактом понад 148 тисяч осіб з грудня до квітня поточного року – а втрати агресора на фронті склали майже 157 тисяч.
Причому ця цифра, за словами Бровді, стосується лише уражень дронами, які були верифіковані в системі ситуаційної обізнаності «Дельта» – система ситуаційної обізнаності, яка широко використовується у Силах безпеки та оборони. Це програмне забезпечення, що дозволяє отримувати інформацію та керувати силами і засобами на полі бою в режимі реального часу.
6 серпня 2025 року тодішній міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони України. Тоді міністр описав систему так: «DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками».
У липні 2024 року пресслужба Міноборони України повідомила, що «Дельта» пройшла перевірку інформаційної безпеки за стандартами країн НАТО. Незалежну перевірку здійснила міжнародна консалтингова компанія. Тоді йшлося про те, що наступним кроком має стати введення DELTA в експлуатацію Силами оборони.. Він зазначив, що ще понад 4,5 тисячі російських солдатів були знищені або поранені артилерією – а реальний приріст може становити близько +20%, якщо врахувати стрілецькі бої, ураження з РСЗВ та артилерії, не верифіковані на відео.
DeepState підрахував, що і просування російської армії сповільнилося – хоча штурмів стало більше. За даними аналітиків, у квітні РФ окупувала майже на 12% менше території, ніж у березні – а штурмів було більше на 2%.
Росія публічно не озвучує свої втрати у війні проти України – останні офіційні дані з'являлися восени 2022 року.
Журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 24 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року. Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.
Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими.
11 лютого посадовець НАТО, який спілкувався у Брюсселі з журналістами на умовах анонімності, навів оцінки, згідно з якими за 2025 рік втрати армії РФ вбитими й пораненими склали близько 400 тисяч, а загальні втрати за час великої війни сягають 1,3 мільйона.
Міноборони РФ втрати на війні з Україною не озвучує. Востаннє Москва називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
За оцінками Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 травня 2026 року Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 335 150 своїх військових.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
4 лютого 2026 року в інтерв’ю France 2 він заявив, що з початку широкомасштабної війни загинули 55 тисяч українських солдатів. І додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».
У грудні 2026 року уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив, що в Україні понад 80 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.