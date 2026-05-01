Синдром Сіверська: під Слов'янськом назріває криза?

Від захоплення Сіверська російськими військами у грудні 2025 року минуло майже пів року, проте луна тих подій відгукується тепер на підступах до Слов’янська. Аналітики попереджають – агресор «намацав» слабку зону на стику підрозділів і намагається перетворити тактичні успіхи на стратегічний прорив до останньої великої агломерації Донеччини, що лишається під контролем Сил оборони.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поспілкувалися з військовими та експертами, щоб розібратися:

чи є локальні успіхи РФ ознаками наростання кризи в обороні Слов'янська;

у чому особливість наступу армії РФ на цій ділянці;

чи можуть нові призначення у ЗСУ покращити ситуацію.

На східному фланзі Слов’янська: де формується загроза

За березневою аналітикою DeepState, Слов'янський напрямок поступався за темпами просування агресора лише Покровському. У лютому теж був на другому місці – з тією різницею, що найбільші втрати територій проєкт тоді зафіксував на Гуляйпільському напрямку, Покровський посів третє місце.

«Просідає» східний фланг оборони Слов'янська. Ключові бої зараз відбуваються в районі Різниківки – до Слов'янська звідси близько 18 кілометрів. На мапі DeepState повністю підконтрольні українським силам в селі залишаються дві невеликі ділянки. Близько третини в «червоній зоні»; дві третини – в «сірій», тобто це зона взаємної інфільтрації, де є як російські, так і українські позиції.

Я б там додав ще «сірої зони», бо є просочування дуже велике насправді

Як пояснює співзасновник DeepState Роман Погорілий, причина погіршення ситуації на Слов'янському напрямку в тому, що противник «намацав» слабку зону в районі однієї з бригад, назву якої не вказує .

Ще один вектор атак – північніше, біля Калеників. На цій ділянці активно працює російська авіація, намагаючись вибити українські позиції та логістику, пише військовослужбовець із позивним «Мучной». У цьому районі утворилася велика «сіра зона».

«Я б взагалі прибрав [на мапі] цю зону виступу між Калениками і Різниківкою. Я б там додав ще «сірої зони», бо є просочування дуже велике насправді», – каже Роман Погорілий у коментарі Донбас Реалії.

Паралельно агресор наступає з боку Закітного та Кривої Луки поблизу русла Сіверського Донця, де українським екіпажам БпЛА стає дедалі важче утримувати вогневий контроль над «сірою зоною», кажуть у DeepState. Про спроби армії РФ зайти на нові ділянки кажуть і військові, які тримають оборону на напрямку.

«Ми як стояли, так і стоїмо. Так, з боку суміжних побратимів (суміжних підрозділів – ред.) посилились присутність [противника]. У нас [він] теж намагається інфільтруватися, також готується до проведення штурмових дій, але ми до цього готові.

Зараз трохи підсихає все, і противник може цим скористатися », – розповів Донбас Реалії про ситуацію Денис Волох, заступник командира батальйону безпілотних систем Apachi 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

За словами Романа Погорілого, російські війська намагаються розсіюватися по навколишніх лісах і тримати курс на Рай-Олександрівку – село розташоване на схід від Слов'янська на відстані близько 10 кілометрів. Згідно з мапою DeepState, до його околиць вже впритул наблизилась «сіра зона».

Як пояснює Погорілий, захоплення цього села означатиме вихід у тил суміжній бригаді, що тримає оборону південніше від захисників під Калениками, та пряму загрозу логістиці усієї ділянки.

«Коли Рай-Олександрівку, умовно, захоплюють, наступна лінія – це Миколаївка, Пискунівка, Никонорівка. Це останні населені пункти перед Слов’янськом. Коли вони візьмуть їх, то будуть там накопичуватися, закріплятися, і це буде їхній транзитний хаб, щоб рухатися далі на Слов'янськ », – пояснює Погорілий.

Спроби російських військових інфільтруватися (просочитися) у саму Рай-Олександрівку вже фіксували.



«На жаль, останні два дні сприяли, що противник просочувався під час негоди. Було два дні дощів. Після негоди виявилося, що противник (на деяких ділянках – ред.) інфільтрувався і зараз триває його знищення», – розповів 26 квітня речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.



За його словами, противник зайшов у село та намагався закріпитися малими групами по 1-3 військових, проте їх ліквідували.

Чим важливий район Рай-Олександрівки для Слов'янська?

З точки зору класичної військової стратегії, район Рай-Олександрівки є критичним через свій рельєф, каже військовий журналіст Богдан Мирошніков. За його оцінкою, контроль над панівними висотами у цій місцевості дозволяє агресору контролювати не лише Слов'янський, а й Лиманський напрямки.

Битва за Рай-Олександрівку може стати ключовою на цьому етапі

«Битва за Рай-Олександрівку може стати ключовою на цьому етапі. Бо це не просто впливає на логістику, це впливає на подальші плани ворога. Втрата села дорівнює початку боїв за підходи до останньої агломерації Донеччини», – додає він.

Однак Михайло Трач, командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр, зауважує – війна дронів внесла свої корективи.

« Якщо брати сучасну війну, висоти не є чимось найголовнішим . Наявність висот або їхня відсутність на даний момент критично не впливає на хід бою», – пояснює комбат в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Командир пояснює, що навіть зайнявши висоти, армія РФ не отримає автоматично ключа від Слов’янська чи Краматорська – захоплення великої агломерації вимагає значно більше, ніж просто контролю над горизонтом.

Подібної думки дотримується і майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. За його словами, хоча висоти досі дають тактичну перевагу, сам противник частіше робить ставку на інфільтрацію та охоплення на флангах, де рельєф відіграє радше допоміжну роль.

«Росіяни переконали самі себе в тому, що тактика напівоточень і потім інфільтрації в населений пункт своїх сил для них є ефективною. Вони її після Авдіївки Українські війська 17 лютого 2024 року вийшли з Авдіївки, про рішення повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Як і чому армії РФ вдалось захопити місто читайте у нашому матеріалі Авдіївка: все, що треба знати про оборону, дії РФ та вихід ЗСУ почали застосовувати на більш-менш великі населені пункти», – сказав він в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Наступ на Слов'янськ: на що робить ставку армія РФ?

Відмова від масованих атак бронетехнікою на користь просочування малими групами дозволила армії РФ просуватися, але лише на тактичному рівні, каже Михайло Трач.

«Ворог сам розуміє, що для нього зараз ефективніша тактика просочування, тому що, наприклад, в разі використання бронетехніки він може бути знищений навіть на рубежах висування і не досягне взагалі ніякого результату, зазнає величезних жертв», – каже комбат безпілотних систем 30-ї ОМБр.

Раніше спікер 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець повідомляв , що російські війська накопичили на напрямку мотоцикли, за допомогою яких агресор атакуватиме найближчим часом, а тому підтягує їх до переднього краю.



«Не виключено, що після того противник використовуватиме, можливо, і важку броню, броньовану техніку для подальших своїх штурмових дій», – сказав Дмитро Запорожець.

За оцінками оглядача групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця, для повноцінного штурму Слов’янсько-Краматорської агломерації у Росії зараз є лише одна 3-я загальновійськова армія – сил якої недостатньо для стратегічного прориву. Втім, за спостереженнями комбата Михайла Трача, на тактичному рівні нестачі ресурсів у військ РФ немає.

« Противник у нас доволі серйозний, володіє значною кількістю сил та засобів , швидко вчиться, задіює додаткові підрозділи, перекидає якісь певні резерви в ті місця або в ті точки, де він вважає, що буде мати успіх», – сказав він в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Крім цього, за даними проєкту DeepState, на Слов'янський напрямок зайшов російський підрозділ «Рубікон» Про російський Центр перспективних безпілотних технологій «Рубікон» уперше стало публічно відомо в жовтні 2024 року – після того, як центр проінспектував міністр оборони Андрій Бєлоусов. До його візиту назва центру не згадувалася в засобах інформації чи соцмережах, хоча за офіційною версією «Рубікон» був створений за власною вказівкою Бєлоусова на базі одного з російських підрозділів безпілотної авіації ще в серпні 2024 року і за два місяці встиг уразити «понад 400 одиниць озброєння».





Українські військові та міжнародні експерти говорили про центр «Рубікон» як про одну з найефективніших ініціатив міністерства оборони РФ у галузі бойового застосування дронів.





Радіо Свобода повідомляло, хто є начальником «Рубікона», де розташована його основна база і як у встановленні місця розташування допоміг прокремлівський телеведучий Володимир Соловйов – читайте у матеріалі Секретний «Рубікон» Росії. Чим займається, де базується і як досягає успіху на полі бою (розслідування) . , який українські бійці та експерти називають одним із найефективніших в армії РФ у сфері застосування дронів. Інформацію про їхню появу Донбас Реалії підтвердили у двох бригадах, що тримають оборону на напрямку.

«Вони і так уже кошмарять, дай Боже, наші позиції, наших бійців. Скоро буде, скоріш за все, страждати дуже сильно логістика. Ну і, я впевнений, Слов'янськ», – коментує Роман Погорілий появу на напрямку «Рубікона».

У 30-й ОМБр Донбас Реалії розповіли, що на напрямку діють і підрозділи так званого російського Добровольчого корпусу Cтруктура, створена на основі ПВК «Редут» та підконтрольна Головному управлінню Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (колишній ГРУ ГШ РФ). Читайте більше у матеріалі «Доброкор»: у Росії створили нову схему вербування найманців на війну проти України (розслідування) .

«Там дуже сильні підрозділи безпілотних систем, які немало нам мороки і турбот доставляли», – каже Михайло Трач.

Логістика ускладнена, але ми виходимо з ситуації

Однак, за його словами, Сили оборони постійно «намагаються ворога дурити», використовуючи погоду та знання місцевості, щоб безпечно підвозити боєприпаси та здійснювати евакуацію.

«Логістика ускладнена, але ми виходимо з ситуації, використовуємо НРК наземні роботизовані комплекси, щоб мінімально залучати особовий склад», – наводить приклад про їхню ділянку відповідальності на Слов'янському напрямку Денис Волох з батальйону безпілотних систем Apachi 81-ї ОАеМБр.

Чому так сталося: наслідки «Сіверського виступу»

Нинішня загроза Слов'янська зі східного флангу є наслідком втрати Сіверська наприкінці грудня 2025 року. Тоді Сіверський – а тепер Слов'янський – напрямок перебували у підпорядкуванні 11-го армійського корпусу. Поки на землі розгорталася криза, штаб корпусу та командування бригад, зокрема, 54-ї окремої механізованої та 10-ї окремої гірсько-штурмової, до останнього малювали у своїх звітах картину стабільності.

Ще на початку грудня аналітики DeepState застерігали, що в один день Сіверськ раптово опиниться в «червоній зоні» через недостовірні доповіді командування. Представники проєкту, за їхніми словами, надавали вичерпну інформацію Генеральному штабу ЗСУ про проблеми у місті за місяць до його втрати, але їх ігнорували.

« Це був комплекс недбалого ставлення, безвідповідальності, безконтрольності, кумівства всіх ланок. Комплекс цих причин вистрілив за рік-півтора бойових дій. Відповідно, ситуація перейшла в безконтрольний характер, що призвело до втрати Сіверська», – розповів у інтерв'ю новий командир 54-ї ОМБр Вадим Черній, який у січні 2026-го замінив на посаді полковника Олексія Коновала.

У грудні 2025 року після виходу з Сіверська з посади також звільнили командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полковника Володимира Потєшкіна. Вже у квітні цього року з посади командира 11-го корпусу пішов Сергій Сірченко, а з посади командувача ОК «Схід» – Дмитро Братішка. В усіх випадках «Українська правда» називає причиною зміни командирів саме швидку втрату Сіверська.

«Станом на зараз ми вже маємо позитивні відгуки від бійців про нове командування у 54 ОМБр, 10 ОГШБр та 30 ОМБр», – написали у DeepState.

Новим очільником ОК «Схід» став генерал-майор Віктор Ніколюк, який, як пише DeepState, гарно зарекомендував себе під час оборони Чернігова.



«Таким чином, за основну ділянку війни від Сумщини і до Херсона відповідатимуть найкращі українські генерали – Драпатий Михайло Драпатий – генерал-майор, заступник головнокомандувача ЗСУ, відповідальний за Управління оперативного спротиву (УОС). Один бойових генералів, який керував звільненням правобережжя Херсонщини та обороною Харківського напрямку навесні 2024 року. за УОС, Ніколюк Віктор Ніколюк – генерал-майор, командувач Управління військ (УВ) «Схід». Герой України, відповідав за оборону Чернігова на початку повномасштабного вторгнення. Раніше очолював Командування підготовки Сухопутних військ. за УВ «Схід» та Сидоренко Артем Сидоренко – генерал-майор, командувач Управління військ (УВ) «Південь». Офіцер з бойовим досвідом, зокрема у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та на керівних посадах в оперативних командуваннях. за УВ «Південь», – написали аналітики.

Просування агресора на підступах до Слов’янська ставить питання про можливі системні проблеми в обороні – і їхні наслідки. Проте командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Михайло Трач закликає не драматизувати події на цій ділянці фронту.

На сьогоднішній день говорити про повноцінну наступальну велику операцію на Слов'янськ і Краматорск зарано

« Не можна казати взагалі про кризу, чи про такі явища, які ви характеризуєте як кризу . Є стандартна робота, ворог намагається просуватися, ворог намагається зайняти вигідніші рубежі та позиції для того, щоб оволодіти в майбутньому районом Слов'янська та Краматорська, тому що це одне з найголовніших завдань для його так званої «спеціальної військової операції» (так російська влада називає етап війни проти України, який триває від 24 лютого 2022 року – ред.), – каже він.

Цю думку поділяє і майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. За його оцінкою, зараз йдеться лише про підготовку до майбутньої операції.

«На сьогоднішній день говорити про повноцінну наступальну велику операцію на Слов'янськ і Краматорск зарано. Бо є ще багато населених пунктів, які росіянам треба пройти для того, щоби підійти впритул», – каже він.

Аналітики ISW зазначають, що якщо Росія вирішить наступати на Слов'янськ без широкого охоплення з флангів (наприклад, також з Краматорського чи Лиманського напрямків для утворення «кліщів» навколо міста – ред.) може стати пасткою для самих російських військ. Брак таких синхронізованих ударів загрожує агресору критично високими втратами за мінімальних здобутків і, ймовірно, ще більше загальмує їхні темпи на східному фланзі міста.

«Україна витратила останні 11 років, вкладаючи час, гроші та зусилля у зміцнення «поясу фортець» стратегічна лінія оборони, що складається з чотирьох великих міст Донецької області: Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ та Краматорськ та створення значної оборонної інфраструктури в цих містах і навколо них», – пишуть аналітики.

«Пояс фортець» Донбасу: головне Поняття «пояс фортець», або ж «фортечний пояс», чи «ланцюг фортець» (англійською fortress belt) увів американський Інститут вивчення війни (ISW). Як пояснюють аналітики, вони мають на увазі чотири великі міста (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ) та кілька містечок і селищ, що лежать з півночі на південь вздовж траси H-20 Костянтинівка – Слов'янськ. Українські сили почали будувати оборонні позиції у цих містах та навколо після того, як відбили їх у російських гібридних сил у квітні 2014 року. Довжина поясу – 50 кілометрів.



За визначенням аналітиків: Слов'янськ і Краматорськ утворюють північну половину «фортечного поясу» і служать важливими логістичними центрами для українських сил, що захищають Донецьку область.

утворюють північну половину «фортечного поясу» і служать важливими логістичними центрами для українських сил, що захищають Донецьку область. Дружківка та Костянтинівка належать до південної частини оборонного поясу. «Невдача Росії у захопленні Слов'янська у 2022 році та тривалі бої за оточення «фортечного поясу» підкреслюють успіх довгострокових зусиль України з укріплення міст «фортечного поясу». Російські сили наразі все ще намагаються оточити «фортечний пояс» з південного заходу і ведуть боротьбу за його захоплення, що, ймовірно, займе кілька років», – наголосили аналітики у звіті за 12 серпня 2025 року.

Вони додають, що з воєнної точки зору цей «пояс» має оптимальні умови для оборони – як завдяки міській забудові, так і через особливості місцевого рельєфу. Але укріплена лінія оборони не вирішує внутрішніх проблем організації та координації в українських силах, які часто стають вирішальними під час бою.

« Нелегко зараз налагодити роботу з тими проблемами, які там (Слов'янський напрямок – ред.) накопичилися. Це дуже складно, як всередині бригад з купою проблем, так і в цілому, адже паралельно з внутрішніми проблемами ще й тисне ворог, який знає, що тут є слабкі місця, який знає, що тут є проблеми», – каже Роман Погорілий.

Ключове питання полягає в тому, чи встигне нове командування виправити накопичені на Словʼянському напрямку проблеми швидше, ніж агресор ними скористається.

