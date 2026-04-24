Армія РФ розносить «артою» висоти біля Слов'янська: це підготовка до штурму?

Російська армія посилює застосування дронів «Молния-2» та артилерії на схід від Слов'янська та Краматорська – про це у своєму зведенні за 23 квітня повідомив український військовий та аналітик «Мучний» у своєму телеграм-каналі.

За його словами, дронами агресор намагається перевантажити українську ППО і дістатися до тилових та прифронтових точок. «Арта» ж, за його даними, найактивніше застосовується в районі села Рай-Олександрівка – панівної висоти на схід від Слов'янська.

«З динаміки видно, що це може бути не просто вогневий тиск, а підготовка ґрунту під подальші дії. Вони розхитують оборону, шукають слабкі місця, щоб у потрібний момент спробувати прорвати лінію. Тут ще немає чіткого наступу, але розігрів йде серйозний», – написав він.

Проєкт DeepState останніми днями повідомляв про незначні просування агресора на схід від агломерації – у районі Різниківки.

Вранці 24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про три штурми на Слов'янському напрямку та повне затишшя – на Краматорському.

