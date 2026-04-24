Генштаб: на фронті за добу було 194 бойових зіткнення

На фронті минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Кучерів Яр, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Никанорівка, Котлине, Муравка, Молодецьке й у бік Білицького, Мирного й Новопавлівки… На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Староукраїнка, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське, Зелене», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».