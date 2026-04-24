Wi-Fi-мости під прицілом: комбат Perun Corps про полювання на зв’язок РФ під Покровськом

Щоб віддалити операторів БПЛА від точок зльоту дронів, армія РФ використовує Wi-Fi–мости – ланцюжки антен, що передають інтернет. Ці антени, встановлені, зокрема, на висотках Покровська та Мирнограда, постійно знищують Сили оборони. Лише один батальйон 79-ї ОДШБр за місяць знищив близько 30 антен, серед яких частину складають саме Wi-Fi-мости. Агресору доводиться тримати пілотів поруч, щоб можна було працювати дронами з місця. Тому в підрозділі констатують: наразі Росія не може перейти на віддалене керування дронами надійно та надовго, її військові постійно позбуваються зв'язку.

Донабас Реалії розповідали, що війська РФ останнім часом використовують висотки Покровська і Мирнограда, щоб реалізувати цю технологію – вони посилають у місто технічні групи, які споряджають дрони – а пілотів тримають на відстані (аж до Донецька).

Як саме це працює?

Як виводиться з ладу?

І чи застосовують такий підхід ЗСУ?

Про це розповів в ефірі Радіо Донбас Реалії командир батальйону безпілотних систем Perun Corps 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Едуард Бардін.

– Спікер 7-го армійського корпусу розповідав у нашому ефірі, а також повідомляв проєкт DeepState, що українські пілоти вже не дотягуються до півдня Покровська і Мирнограда. Захопили там висотки росіяни, поставили свої антени, які ретранслюють зв’язок для дронів. Тому дуже важка ситуація в небі над Покровськом і Мирноградом та на північ від них. На каналі вашої бригади є відео уражень зв’язку РФ. Розкажіть, що знищуєте і наскільки активно Росія використовує висотки Покровська, Мирнограда, Білицького, Родинського для розміщення таких антен? Що це за антени?

– Останні два місяці ми взялися за те, щоб виявляти точки злету пілотів і їх знищувати, щоб вони не заважали нам не тільки в логістичних моментах, але і в нанесенні вогневого ураження по нашому передньому краю. Це досить вдало вийшло. За крайній місяць ми знищили близько 30 антен. В принципі, проблем з тим, щоб дотягнутися, немає.

Якщо говорити про нестандартні антени, що ми помітили, це Wi-Fi-мости. Wi-Fi-міст – це, грубо кажучи, інтернет, який працює по повітрю. Умова перша: щоб дві антени – одна в тилу стоїть, одна на передньому краї – були на висоті. І друга, щоб вони були направлені одна на одну. Таким чином вони мають інтернет, щоб коригувати свої підрозділи, ураження артилерії, рух своєї піхоти.

І от такі Wi-Fi-мости досить легко виявити і знищити. Тому що це, як правило, великі такі супутникові тарілки. Вже і меншого типу роблять, але все одно вони виявляються і пеленгуються набагато частіше, ніж звичайна антена якогось пілота на позиції. Ми їх виявляємо і знищуємо досить успішно.

– Едуарде, от знищили ви цю антену – що тепер не можуть на цій ділянці фронту робити російські пілоти дронів? Як це впливає на їх роботу?

– Якщо знищується один Wi-Fi-міст, позиція, яка була на цій ділянці, вже автоматично стає небоєздатною. Тобто, щонайменше добу їм потрібно для того, щоб піднести технічні засоби, щоб розгорнути ще один такий Wi-Fi-міст.

А це грає нам на руку, тому що противник, по-перше, не має розвідки, по-друге, не зможе наносити точне вогневе ураження, по-третє, не може супроводжувати свої штурмові групи. Тому їхня позиція сидить, очікує, потім отримує через добу технічні засоби, щоб розгорнути ще одну антену. Ми її виявляємо і знищуємо. Тобто ми їх тримаємо в постійній напрузі і не даємо їм можливості нормально виконувати поставлені перед ними бойові завдання.

– У 7-му корпусі ДШВ ЗСУ розповідали, що наявність цих висот (багатоповерхівок, бо це така досить урбанізована територія) дозволяє Росії застосовувати таку тактику, як виведення операторів БПЛА на відстань. Наприклад, працювати на околицях Покровська, а перебувати в Донецьку. А в самих тих містах працюють технічні групи, які споряджають дрони, обслуговують зв'язок. Наскільки така тактика перспективна, з вашого погляду? Якщо ви таке спостерігаєте, то як ви опишете тих, хто розташовується на землі безпосередньо – розрахунки дронів?

– В цьому є сенс. Не буде великого секрету, якщо скажу, наш підрозділ вже давно використовує таку тактику, наші пілоти працюють дистанційно. Якщо говорити про Російську Федерацію, вони намагаються повторити те, що робимо ми. Вони мають зараз мінімальну можливість вивести кудись пілотів, в той самий Донецьк. Але, знову ж таки, перше: ці Wi-Fi-мости знищуються, і в них немає поки що готового рішення, щоб вивести пілотів на постійній основі в той самий Донецьк, щоб вони там працювали. В нас же працює зовсім інша система. Наші пілоти можуть управляти з будь-якої точки земної кулі. Так, вони намагаються, але це один із підрозділів їхній – «Рубікон». Тільки цей підрозділ намагається так робити, всі решта поки працюють, як кажуть у них, «по-старінке».

– У вас це робиться без проблем, бо є «старлінки», у Росії робиться з проблемами, з Wi-Fi-мостами, бо «старлінки» не працюють, правильно?

– «Старлінки», в тому числі, так; але там на тільки «старлінки» потрібні.

– Через це Росія змушена тримати не лише інженерну групу, яка підтягне ці дрони до лінії бойового зіткнення, але і пілотів, бо якщо ви знищили Wi-Fi-мости, то треба працювати з місця?

– Так, тримають у них ці групи, щоб споряджати і виставляти дрони. Це тактика, схожа до нашої, але вони вимушені тримати там ще й пілотів, щоб у випадку, якщо той самий Wi-Fi-міст ми знищуємо, то щоб пілот міг розгорнутися на позиції і літати. Це ускладнює їм завдання тим, що потрібно людського ресурсу в півтора раза більше, ніж нам.

– Ви «Рубікон» вже згадали, чи він досі є основним підрозділом, який створює небезпеку на вашому напрямку? Чи він уже перестав грати таку елітарну роль, яку описують оглядачі, і росіяни розповсюдили нові підходи на всі свої підрозділи? Зараз вони активно розвивають свої сили безпілотних систем. Як ви описуєте роль «Рубікона» і дрони, які прилітають від інших підрозділів російських?

– Скажу так, що роль «Рубікона» досить велика і серйозна зараз. Наприклад, навіть на нашому напрямку в нас були часи, коли нам створювали дуже великі проблеми. Тому ми змушені були шукати нові тактики, нові підходи до того ж самого заходу на позиції наших екіпажів, той же підвіз боєприпасів, якогось майна. І постійно ця тактика мала змінюватися, тому що вони моніторять 24 на 7 наші тили, цю «кілзону» і намагаються робити дуже часті і різкі зміни по своїй тактиці застосування дронів. І нам потрібно дуже швидко до цього пристосовуватися.

На цей момент це один із найкращих підрозділів РФ, чого я не можу сказати про інші підрозділи їхні, тому що такої кількості уражень, такої якості уражень немає в жодному підрозділі РФ. І там навіть, ми знаємо інформацію, сам «Рубікон» хоче просунути цю ідею, щоб зберігали пілотів якомога краще, щоб їх не знищували. Бо вони жаліються на те, що, перше, немає забезпечення у звичайних лінійних підрозділах РФ (на це у квітні багато нарікають так звані Z-воєнкори – ред.); а друге, що вони їх використовують як «гарматне м'ясо», як ту саму піхоту. Тобто що приходять нові пілоти, місяць – і їх немає, через місяць приходять наступні, і так само місяць – немає.

І вони пояснюють це тим, що командування РФ не розуміє самого принципу застосування БПЛА, що таке пілоти і так далі. Нам це на руку, чим менше таких підрозділів e них, тим нам краще. Але я знаю, що наші підрозділи, якщо порівняти з тим самим «Рубіконом», навіть лінійні підрозділи, стоять на такому ж самому рівні, як їхній «Рубікон».

