«Це наше слабке місце». Що відбувається з обороною Покровська та Мирнограда?

Доля Покровського напрямку зараз вирішується вже за межами самого Покровська та Мирнограда. Про це в етері телемарафону розповів начальник відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий.

«Ми ще присутні фізично в географічних межах Покровсько-Мирноградської агломерації», – зазначив речник.

За його словами, російські війська намагаються просуватися, зокрема, в напрямку села Гришине, використовуючи рельєф, лісосмуги та житлову забудову вздовж річки.

Метою агресора Полевий назвав вихід до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Друга ділянка, на яку звернув увагу спікер корпусу, це район Добропілля. Там, як пояснив він, противник прагне встановити контроль над трасою Т 0514, що з'єднує Добропілля та Краматорськ.

«Саме на цих напрямках вирішується доля, зокрема, нашого сектора оборони. Покровськ – Мирноград – це, зрештою, наше слабке місце, але слабке, власне, через те, що ми там залишаємося», – сказав речник, додавши, що логістика в цьому районі повністю прострілюється.

В етері Радіо Донбас Реалії 17 квітня Володимир Полевий назвав утримання позиції на півночі Покровська та Мирнограда «логістичним кошмаром». Він зазначив, що з тактичного погляду оборони 7-го корпусу ці позиції не несуть жодних переваг, тільки ризики. Повністю розмова – тут .

Раніше 28 квітня проєкт DeepState повідомив про просування агресора в напрямку Покровська та Мирнограда.

Покровський напрямок, як і раніше, лідирує за кількістю штурмів. За минулу добу, згідно з даними Генштабу ЗСУ, армія РФ тут атакувала 48 разів.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: