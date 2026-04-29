Генштаб: близько чверті атак РФ на фронті минулої доби були на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень, близько чверті російських атак було на Покровському напрямку, свідчать дані українського Генштабу, наведені вранці 29 квітня.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Муравка та Новопідгородне», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, 29 російських атак було на Гуляйпільському напрямку, 21 – на Костянтинівському.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Придніпровському напрямках.

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».