Армія РФ прорвалася до Костянтинівки зі сходу. Сирський: противник просунулася по всьому фронту

Російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту – про це 26 квітня в соціальних мережах повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після зустрічі з начальником Штабу оборони Збройних сил Канади Дженні Каріньян.

«Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Вранці 27 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про 241 бойове зіткнення по всій лінії фронту за минулу добу. Найгарячіше на Покровському напрямку – 55 штурмів, а також на Гуляйпільському та Костянтинівському – там було 37 і 26 штурмів відповідно (це переважно Донецька та Запорізька області).

27 квітня DeepState також зафіксував незначне, але важливе просування агресора біля Костянтинівки – з огляду на мапу, армія РФ підійшла до її околиць зі сходу.

Також рухався фронт на північ і північний схід від Куп'янська в Харківській області, де Сили оборони мали успіхи в зачистці територій.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 25 квітня звернули увагу, що російські сили коригують свої дії на фронті, зокрема на Харківському напрямку. Йдеться про використання дрібних штурмових груп та гнучкіших підходів до атак, що пов’язано з проблемами укомплектованості та низькою злагодженістю підрозділів.



Водночас на Покровському напрямку російські війська продовжують «інтенсивні наступальні дії», намагаючись прорвати українську оборону та розширити зону контролю. Цей напрямок залишається «одним із ключових» для російського наступу на сході України, зазначили аналітики.