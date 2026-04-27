Генштаб повідомляє про понад 240 боєзіткнень на фронті за добу

Сили оборони продовжують відбивати спроби російської армії покращити своє положення та просуватися вглиб української території, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 квітня.

За зведенням, протягом минулої доби на фронті зафіксували 241 бойове зіткнення.

Російська армія двічі атакувала підрозділи ЗСУ на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 11 разів – на Південно-Слобожанському.

Зокрема, бойові дії фіксувалися на Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

На Краматорському напрямку російських наступальних дій не фіксували, повідомляє командування.





На Костянтинівському напрямку російська армія вдалася до 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Софіївки, Кучерового Яру, Степанівки, Вільного та Русиного Яру.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Молодецьке, Філія, Білицьке, Олександрівка, Василівка», – йдеться в зведенні.

Дев’ять боєзіткнень мали місце на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському відбулося 37 російських атак – в бік Добропілля, Залізничного, Варварівки, Чарівного, Прилук, Староукраїнки, Гіркого, Воздвижівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки, Цвіткового та в районі Мирного.

Штаб додає, що російські війська один раз просувалися до українських позицій на Оріхівському напрямку і тричі атакували на Придніпровському – в бік Антонівського мосту, островів Білогрудий та Круглик.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».