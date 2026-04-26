ISW: армія РФ змінила тактику на Харківському напрямку і продовжує «інтенсивні наступальні дії» в районі Покровська

Російські війська змінюють тактику ведення бойових дій на Харківському напрямку, а також продовжують «інтенсивні наступальні дії» в районі Покровська на Донеччині, йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу, що російські сили коригують свої дії на фронті, зокрема на Харківському напрямку. Йдеться про використання дрібних штурмових груп та гнучкіших підходів до атак, що пов’язано з проблемами укомплектованості та низькою злагодженістю підрозділів.

У ISW зазначають, що значна частина втрат російської армії припадає на новобранців, яких кидають у бій малими групами без належної координації. Це змушує командування адаптувати тактику та шукати нові способи ведення наступу.

Водночас на Покровському напрямку російські війська продовжують «інтенсивні наступальні дії», намагаючись прорвати українську оборону та розширити зону контролю. Цей напрямок залишається «одним із ключових» для російського наступу на сході України.

Аналітики підкреслюють, що загальна стратегія РФ спрямована на виснаження українських сил як на фронті, так і в тилу через удари по інфраструктурі напередодні можливого весняно-літнього наступу 2026 року.

Окрім цього, у звіті йдеться про зростання дальності українських ударів по території Росії, зокрема можливі атаки безпілотників по Єкатеринбургу та Челябінську — на відстані до 1700 кілометрів від кордону, що може свідчити про розширення можливостей України у глибині російської території.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».