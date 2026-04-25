Черговий резервуар із паливом згорів на нафтобазі у Феодосії після удару 23 квітня – супутниковий знімок

Внаслідок українського удару по нафтобазі у Феодосії в окупованому Росією Криму в ніч проти 23 квітня згорів черговий резервуар із паливом, свідчить супутниковий знімок.

Як пише Російська служба Радіо Свобода, загалом за час багаторазових атак українських сил на це підприємство від початку повномасштабної війни на його території повністю вигоріли понад 20 таких резервуарів.

23 квітня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив про пожежу, що триває на феодосійському нафтопереливному комплексі після атаки дронів: «чорний дим зносить у бік моря, також автомобільний проїзд біля нафтобази і автостанції знову перекритий».

Підконтрольна РФ влада окупованої Феодосії того ж дня повідомила про перекриття руху на дорозі поблизу нафтобази, але не уточнювала причини таких заходів. Про наслідки ударів 23 квітня підконтрольна РФ влада Криму не повідомляла.

З 2022 року територію окупованого РФ Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує попадання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

У Генштабі ЗСУ, підтверджуючи деякі атаки, заявляли, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».