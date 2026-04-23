Влада окупованої Феодосії повідомила про обмеження руху поблизу нафтобази, де триває пожежа

Пожежа на нафтобазі у Феодосії, архівне фото
Влада окупованої Феодосії повідомила про перекриття руху на дорозі поблизу нафтобази. Про це йдеться у повідомленні адміністрації у соціальних мережах.

«Дільниця Керченського шосе від кільця на Владиславівку до переїзду залишається закритою для проїзду. Рух транспорту вулицями Федька та Геологічної наразі не обмежений», – ідеться у повідомленні.

Про причини перекриття руху не повідомили.

Раніше кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив про пожежу, що триває на феодосійському нафтопереливному комплексі після атаки дронів: «чорний дим зносить у бік моря, також автомобільний проїзд біля нафтобази і автостанції знову перекритий».

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

