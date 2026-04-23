Удар дронів у Криму: повідомляють про вибухи у Севастополі, атаку на аеродроми і пожежу на нафтобазі

В окупованому Криму на тлі удару дронів вночі 23 квітня місцеві пабліки повідомили про вибухи в Севастополі, пожежу на нафтобазі у Феодосії й атаку на аеродроми.

Підконтрольний РФ голова Севастополя Михайло Развожаєв на своїх сторінках у соцмережах вночі повідомив, що в місті оголошена повітряна тривога, і заявив про атаку БпЛА на Севастополь. У російських моніторингових каналах писали про загрозу атаки дронів і вибухи в деяких районах міста. Також пабліки повідомляють про прильоти у Феодосії і пожежу на місцевій нафтобазі.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що пожежа на нафтопереливному комплексі Феодосії триває: «чорний дим зносить у бік моря, також автомобільний проїзд біля нафтобази і автостанції знову перекрито».

Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх читачів повідомив, що «на аеродромі «Кача» стріляє зенітка, кулемети. Аеродром «Бельбек» під атакою. Потужний вибух у Севастополі. Горить нафтобаза у Феодосії. Приліт у Севастопольській бухті».

«У Севастополі військові продовжують відбивати атаку ЗСУ, працює ППО та мобільні вогневі групи. Вже збито дев’ять повітряних цілей у районі Північної сторони, Інкермана і Балаклави. Загалом збито 15 БпЛА», – написав у соцмережах Развожаєв.

Згодом він повідомив про відбій тривоги у Севастополі. Про наслідки ударів підконтрольна РФ влада Криму не повідомляла.

Міноборони Росії заявило вранці 23 квітня, що від вечора 22 квітня над російськими областями, окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського й Чорного морів нібито збили 154 українські безпілотні літальні апарати. Скільки дронів атакували саме Кримський півострів, там не уточнили. Підтвердити озвучену інформацію з допомогою альтернативних джерел за умов війни неможливо.

Українські військові поки що ситуацію не коментували.

З 2022 року територію окупованого РФ Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує попадання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

У Генштабі ЗСУ, підтверджуючи деякі атаки, заявляли, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».