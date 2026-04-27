Російська армія втратила близько 800 військових і 26 артилерійських систем за добу – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 810 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 квітня.

Командування оцінює загальні втрати армії РФ у близько 1 326 460 військових протягом всього повномасштабного вторгнення.

Також Генштаб оновив дані про втрати російської техніки:

11 892 танки

24 467 бойових броньованих машин (+4)

40 737 артилерійських систем (+26)

1 753 реактивних систем залпового вогню

1 354 засоби протиповітряної оборони

435 літаків

350 гелікоптерів

259 219 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1 128)

4 579 крилатих ракет

33 кораблі й катери

2 підводних човни

91 710 автомобілів і автоцистерн (+128)

4 136 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС і «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.