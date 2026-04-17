Журналісти підтвердили імена понад 212 тисяч загиблих військових РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, встановили журналісти російської служби ВВС та «Медіазони» спільно з командою волонтерів. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

У 2025 та 2026 роках основна частина російських втрат, як зазначається, припадає на солдатів, які загинули через удари безпілотників у так званій «зоні ураження» (kill zone). Через широке застосування дронів ця зона, за даними дослідників, збільшилася, і тепер це ділянка шириною від 500 метрів до 10–15 кілометрів. Застосування дронів ускладнює будь-які штурмові дії та ротацію на передовій.

Добровольці, як і раніше, становлять найбільшу частку серед загиблих – 77 846, за ними йдуть учасники бойових дій, статус яких встановити не вдалося – 47 316, потім контрактники – 41 937, ув'язнені – 23 710 та мобілізовані – 18 479.

Контракти на службу в армію зараз частіше укладають жителі невеликих міст та сільської місцевості, ніж мегаполісів. Дослідники пов’язують цю тенденцію з тим, що в невеликих населених пунктах складніше знайти стабільну і високооплачувану роботу, а місцева влада веде активнішу агітацію.

Реальні втрати Росії на війні проти України, очевидно, вищі за наведені дані. Військові фахівці припускають, що дані журналістів та волонтерів можуть охоплювати від 45% до 65% від реальної кількості загиблих. Офіційно влада як Росії, так і України кількість втрат не повідомляє.