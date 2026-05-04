90 млрд євро позики для України: Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії графік щодо першого траншу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн європейський пакет підтримки – графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів.

За його словами, сторони домовились «активно рухатись» у напрямку Drone Deal з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці.

Зеленський також повідомив про підготовку плану кроків, які дозволять створити «необхідну безпекову інфраструктуру».

23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій. Про завершення відповідних письмових процедур, що тривали понад добу, повідомило головування Кіпру в Раді ЄС.

Остаточне схвалення цієї позики кілька місяців блокували Угорщина та Словаччина.

Після затвердження позики Зеленський заявив, що триває робота над тим, щоб перший транш із цього пакету підтримки був доступним вже у травні-червні.







