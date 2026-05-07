Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Сили безпілотних систем уразили центр підготовки пілотів БПЛА в окупованому Хрустальному

Ураження Силами безпілотних систем ЗСУ навчального центру російських військ в Хрустальному в окупованій Луганській області
Ураження Силами безпілотних систем ЗСУ навчального центру російських військ в Хрустальному в окупованій Луганській області

Сили безпілотних систем ЗСУ 5 травня завдали удару по навчальному центру армії РФ у тимчасово окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч) на Луганщині. У місцевих чатах жителі окупованого міста підтверджують велику кількість дронів, передає проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Подробиці операції з ураження навчального центру з підготовки операторів БПЛА російських військ у Хрустальному повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

Операцію реалізовано силами 9 батальону «Кайрос» 414 ОБр «Птахи Мадяра» сумісно з Центром спеціальних операцій «А» СБУ за координації новоствореного Центру глибинного ураження СБС.

Кадри влучання по навчальному центру підготовки російських пілотів БПЛА у Хрустальному на ТОТ Луганщини
Кадри влучання по навчальному центру підготовки російських пілотів БПЛА у Хрустальному на ТОТ Луганщини

Удару було завдано по будівлі навчального комплексу площею 2600 кв метрів та будівлі тимчасового пункту дислокації площею 5700 кв метрів, йдеться у повідомленні.

«У НЦ (навчальному центрі – ред.) перебували повним курсом оператори-коригувальники артилерії, оператори інших БПЛА, інструктори та офіцерський склад управління НЦ. Склад рухомого транспорту, що одномоментно перебував на локації, сягав до 30 одиниць легкового автотранспорту», – зазначив Бровді.

Кадри влучання по навчальному центру підготовки російських пілотів БПЛА у Хрустальному на ТОТ Луганщини
Кадри влучання по навчальному центру підготовки російських пілотів БПЛА у Хрустальному на ТОТ Луганщини

У відео операції показані удари по будівлях навчального комплексу та тимчасового пункту дислокації російських військових.

У повідомленні також зазначається, що було завдано 15 вогневих уражень дронами middle strike з бойовою частиною 100 кілограмів.

Кадри влучання по навчальному центру підготовки російських пілотів БПЛА у Хрустальному на ТОТ Луганщини
Кадри влучання по навчальному центру підготовки російських пілотів БПЛА у Хрустальному на ТОТ Луганщини

Уражений навчальний центр російських пілотів у Хрустальному, за даними СБС, був розташований на відстані понад 90 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

У мережі з’явилися кадри вибухів у Хрустальному і відео, на яких чути прольоти дронів.


Удари у місцевих телеграм-каналах підтвердили і жителі окупованого населеного пункту. Там писали про прольоти великої кількості дронів і голосні вибухи, які чули в Хрустальному. Також обговорювали покарання за наслідки піблікації інформації про влучання Сил оборони.

Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку
Повідомленя в Telegram жителів міста Хрустальний (Красний Луч) про дронову атаку

Нагадуємо: окупаційна адміністрація переслідує громадян на ТОТ за зйомки і публікацію відео-фото влучань та їх наслідків по об’єктах, що використовує армія агрессора.

***

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG