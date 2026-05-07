Сили безпілотних систем уразили центр підготовки пілотів БПЛА в окупованому Хрустальному

Сили безпілотних систем ЗСУ 5 травня завдали удару по навчальному центру армії РФ у тимчасово окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч) на Луганщині. У місцевих чатах жителі окупованого міста підтверджують велику кількість дронів, передає проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Подробиці операції з ураження навчального центру з підготовки операторів БПЛА російських військ у Хрустальному повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

Операцію реалізовано силами 9 батальону «Кайрос» 414 ОБр «Птахи Мадяра» сумісно з Центром спеціальних операцій «А» СБУ за координації новоствореного Центру глибинного ураження СБС.

Удару було завдано по будівлі навчального комплексу площею 2600 кв метрів та будівлі тимчасового пункту дислокації площею 5700 кв метрів, йдеться у повідомленні.

«У НЦ (навчальному центрі – ред.) перебували повним курсом оператори-коригувальники артилерії, оператори інших БПЛА, інструктори та офіцерський склад управління НЦ. Склад рухомого транспорту, що одномоментно перебував на локації, сягав до 30 одиниць легкового автотранспорту», – зазначив Бровді.

У відео операції показані удари по будівлях навчального комплексу та тимчасового пункту дислокації російських військових.

У повідомленні також зазначається, що було завдано 15 вогневих уражень дронами middle strike з бойовою частиною 100 кілограмів.

Уражений навчальний центр російських пілотів у Хрустальному, за даними СБС, був розташований на відстані понад 90 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

У мережі з’явилися кадри вибухів у Хрустальному і відео, на яких чути прольоти дронів.





Удари у місцевих телеграм-каналах підтвердили і жителі окупованого населеного пункту. Там писали про прольоти великої кількості дронів і голосні вибухи, які чули в Хрустальному. Також обговорювали покарання за наслідки піблікації інформації про влучання Сил оборони.

Нагадуємо: окупаційна адміністрація переслідує громадян на ТОТ за зйомки і публікацію відео-фото влучань та їх наслідків по об’єктах, що використовує армія агрессора.