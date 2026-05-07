Росія: у Пермі заявляють про атаку дронів на НПЗ

Губернатор Пермського краю Росії Дмитро Махонін 7 травня повідомив про нічну атаку дрону на одне з промислових підприємств регіону, але деталей не навів. Ще кілька безпілотників збили, написав Махонін у телеграм-каналі.

Вдень у четвер у Пермі звучали сирени повітряної тривоги. В аеропорту міста діють обмеження на обслуговування авіарейсів. Видання Astra із посиланням на OSINT-аналіз кадрів очевидців пише, що в Пермі вдруге за вісім днів був атакований «Лукойл-Пермнафтооргсинтез». Офіційно це не підтверджено.

Раніше жителі Пермі, розташованої від України більш ніж за 1800 кілометрів, повідомляли про атаку й публікували фото диму.

Низка пабліків написали, що один із безпілотників у Пермі влучив у житловий будинок.

За даними видання Baza, екстрені служби прибули на місце вибуху на даху багатоповерхового будинку у південній частині міста. «Агентство.Новости» пише, що дрон впав на багатоповерхівку поряд із заводом «Ростеху».

Пізніше губернатор Дмитро Махонін підтвердив пошкодження внаслідок атаки багатоквартирного будинку у крайовому центрі. Жертв, за його словами, немає. Махонін також повідомив про одного постраждалого під час пошкодження адміністративної будівлі в Пермському муніципальному окрузі.

«Лукойл-Пермнафтооргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство, що входить до групи «Лукойл», переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Українська сторона удар поки що не коментувала.

30 квітня в СБУ заявили про удар по нафтоінфраструктурі РФ поблизу Пермі. За даними української спецслужби, внаслідок ударів було пошкодження на нафтопереробному заводі «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».