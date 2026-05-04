Нові супутникові знімки нафтової інфраструктури Пермі: резервуари продовжують диміти

На новому супутниковому знімку лінійної виробничо-диспетчерської станції в російській Пермі, зробленому 4 травня, видно, що пожежу на її території досі не повністю загасили, резервуари з паливом продовжують диміти, хоча відкритих вогнищ горіння на фотографії вже немає.

Удару по станції було завдано в ніч проти 29 квітня, і пожежа в північній частині об’єкту триває вже 5-й день, повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

Служба безпеки України 29 квітня заявила про ураження російської нафтоперекачувальної станції біля міста Перм за понад 1500 км від України. Як заявили у СБУ, внаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горіли майже всі резервуари для зберігання нафти.

У відомстві зазначили, що станція належить «Транснафті» і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ, через неї нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.



Губернатор Пермського краю РФ Дмитро Махонін повідомив, що «приліт» безпілотника був на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі – на об’єкті сталася пожежа.

Наступного дня, 30 квітня в СБУ заявили про новий удар по нафтоінфраструктурі РФ поблизу Пермі. За даними української спецслужби, внаслідок нових ударів було пошкодження на нафтопереробному заводі «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», одному з найбільших НПЗ Росії потужністю майже 13 мільйонів тонн на рік.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».