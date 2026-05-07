Росія: дрони атакували Підмосков’я, у Брянській області заявили про постраждалих

Українські дрони атакували, зокрема, Московську область Росії протягом ночі на 7 травня, повідомляє Міністерство оборони РФ.

За його твердженням, російська протиповітряна оборона збила загалом 347 українських дронів над низкою областей, включно з Московським регіоном, а також окупованим Кримом, акваторіями Азовського, Каспійського та Чорного морів.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття низки безпілотників, які летіли на столицю Росії.

«На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб», – додав він.





Російський моніторинговий канал ASTRA передає, що жителі Наро-Фомінська Московської області повідомляють про вибухи вранці четверга.

Український канал Exilenova+ повідомляє, що атаки зазнав розташований у Наро-Фомінську військово-логістичний комплекс «Нара», який належить Міністерству оборони Росії. Він призначений для зберігання та розподілу військових вантажів.

Офіційно російська влада не повідомляла про ураження об’єкта.

У інших областях також заявляють про наслідки атаки безпілотників. Зокрема, у Чебоксарах, за словами мера міста Станіслава Трофімова, школи перейшли на дистанційне навчання через ракетну та дронову небезпеку.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що над регіоном збили 121 український безпілотник. Вночі він писав, що Збройні сили України нібито завдали удару по житлових будинках і мирних жителях, внаслідок атаки поранені 13 людей, у тому числі одна дитина.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».