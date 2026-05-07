ISW: удари України можуть нівелювати для Росії прибутки від зростання ціни на нафту

Російська влада намагається нівелювати для свого населення вплив росту глобальних цін на нафту та руйнувань власної нафтової інфраструктури, і це знижує для неї вигоду від цінової динаміки енергоносіїв – про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 6 травня.

«Зусилля Росії щодо захисту російського населення від наслідків зростання світових цін на нафту та пошкодження російської нафтової інфраструктури заважають Росії повною мірою скористатися перевагами збільшення доходів від нафти і газу», – повідомляють аналітики.

ISW посилається на опубліковані в середу дані Міністерства фінансів Росії, за якими доходи Росії від нафти і газу у квітні 2026 року подвоїлися порівняно з березнем 2026 року на тлі зростання світових цін на нафту через конфлікт в Ірані.





За твердженням російського уряду, федеральний бюджет отримав майже 917 мільярдів рублів (близько 12 мільярдів доларів) від податків на видобуток корисних копалин у квітні 2026 року – майже вдвічі більше за 443 мільярди рублів (приблизно 6 мільярдів доларів) у березні. При цьому доходи від нафти склали приблизно 10 мільярдів доларів.

Російське опозиційне медіа «Власть» (раніше Faridaily) вважає ці дані ознакою того, що Росія при цьому значно збільшила субсидії російським нафтовим компаніям, виділивши в еквіваленті майже 4,68 мільярда доларів, щоб підтримувати низькі ціни на бензин, а також модернізувати та ремонтувати нафтопереробні заводи. Це відбувається на тлі довгострокової кампанії України проти можливостей Росії експортувати нафту. Ці платежі значною мірою нівелювали додаткові доходи, які федеральний бюджет Росії отримав від вищих цін на нафту.

Водночас, за даними джерела Faridaily, в російському Мінфіні очікують зростання доходів від нафти і газу у травні 2026 року.

У ISW підсумовують, що українські атаки на нафтову інфраструктуру продовжать обмежувати вигоду Москви від продажу нафти на тлі зростання цін:

«Посилення Україною далекобійної ударної кампанії проти російської нафтової інфраструктури в російському тилу, ймовірно, продовжуватиме впливати на доходи Росії від експорту нафти та газу, оскільки ключові російські нафтові порти, такі як Усть-Луга та Приморськ у Ленінградській області, працюють на неповну потужність, що заважає Кремлю повною мірою скористатися перевагами вищих цін на нафту та послаблення санкцій США».

Ціна нафти еталонної марки Brent 6 травня опускалася на 9% – нижче від позначки 100 доларів за барель. Станом на вечір ціна є дещо вищою за 102 долари за барель, це на 7% менше за рівень закриття торгів 5 травня. За оцінками аналітиків, ринок реагує на новини про те, що США та Іран близькі до угоди про завершення війни.

Ринок нафти активно реагує на новини з Близького Сходу, оскільки від початку конфлікту наприкінці лютого фактично закрито Ормузьку протоку. До початку бойових дій через неї проходила п’ята частина світових постачань нафти. На тлі війни вартість нафти піднімалася до рівня понад 120 доларів за барель.