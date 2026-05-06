Ціна нафти опускалася нижче 100 доларів. Це реакція на ймовірну угоду між США та Іраном

Ціна нафти еталонної марки Brent 6 травня опускалася на 9% – нижче від позначки 100 доларів за барель. Станом на вечір ціна є дещо вищою за 102 долари за барель, це на 7% менше за рівень закриття торгів 5 травня.

За оцінками аналітиків, ринок реагує на новини про те, що США та Іран близькі до угоди про завершення війни. За даними Axios, США та Іран близькі до того, щоб укласти короткий меморандум про взаєморозуміння, який зафіксує припинення війни на Близькому Сході та визначить параметри наступних переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Білий дім чекає, що впродовж 48 годин Іран дасть свою відповідь на ключові положення меморандуму. Остаточних домовленостей поки що немає.

Ринок нафти активно реагує на новини з Близького Сходу, оскільки від початку конфлікту наприкінці лютого фактично закрито Ормузьку протоку. До початку бойових дій через неї проходила п’ята частина світових постачань нафти. На тлі війни вартість нафти піднімалася до рівня понад 120 доларів за барель.