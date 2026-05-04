ОАЕ повідомили про знешкодження ракет із Ірану, нафта зросла до 114 доларів за барель Brent

Міністерство оборони Об’єднаних Арабських Еміратів повідомило, що країна ввечері 4 травня перебуває під атакою безпілотників і ракет, запущених Іраном.

«Виявлено чотири крилаті ракети, запущені з Ірану, спрямовані на різні райони по всій країні. Три з них успішно перехоплені над територіальними водами країни, одна впала в море. Міністерство оборони підтвердило, що звуки, почуті в різних частинах країни, є результатом роботи систем протиповітряної оборони, які відбивають загрози», – проінформувало військове відомство о 18:37 за Києвом.

У нафтопромисловій зоні Фуджейра в Оманській затоці, куди можна дістатися, не проходячи через заблоковану Іраном Ормузьку протоку, спалахнула пожежа, інформує The Times of Israel.

Повідомлення з регіону Перської затоки спричинили зростання котирувань нафти до 114 доларів за барель еталонного сорту Brent (це більш як 5% порівняно з цінами відкриття торгів).

Зростання котирувань нафти у світі може позитивно вплинути на економіку Росії, але, як розповів у коментарі Радіо Свобода уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, «є відчутний результат санкційного тиску на російський нафтовий експорт – його скорочення передусім на Балтійському напрямку».

«Найбільш показова динаміка саме там: за даними Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, у квітні обсяги нафтового експорту впали на 16,8%, або майже на 1,8 мільйона тонн порівняно з березнем після кінетичних санкцій по портах Приморськ і Усть-Луга. Це прямий ефект впливу на ключову експортну інфраструктуру. Водночас Росія компенсує ці втрати через інші напрямки, зокрема Чорне море, де намагається нарощувати відвантаження», – розповів Власюк.

За його словами, «в цілому санкційний тиск дає результат і дозволяє забезпечувати зниження обсягів нафтового експорту з Росії».

У квітні українські військові неодноразово повідомляли про удари по російських портах на Балтиці. Від 16 квітня кількох атак зазнав НПЗ в чорноморському порту Туапсе, який також є частиною російської мережі експорту нафтопродуктів. Цього тижня атак зазнали танкери російського тіньового флоту поблизу порту Новоросійськ.