Хмара доповів Зеленському про атаку на порт Приморськ і ураження носія «Калібрів»

Генерал-майор Євгеній Хмара, який є тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ, повідомив президенту України Володимиру Зеленському про «успішне ураження обʼєктів порту Приморськ», яке було спільно операцією Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників.

«Уражено ракетний корабель «Каракурт», також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту. Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни», – написав Зеленський у соцмережах 3 травня.\

Раніше з Росії надійшли повідомлення про атаку дронів, зокрема, і по балтійському порту Приморськ у Ленінградській області. Губернатор Олександр Дрозденко підтвердив, що в порту виникло «загоряння», проте невдовзі його «наслідки було ліквідовано».

Зранку 3 травня Зеленський інформував про «застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту». За його словами, українські військові «уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ».