Зеленський заявив про ураження двох суден російського тіньового флоту в Новоросійську

Президент України Володимир Зеленський зранку 3 травня заявив про «застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту».

За його словами, українські військові «уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ».

«Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть. Дякую начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України та нашим ВМС України за незмінно корисні результати. Українська далекобійність буде всебічно розвиватися – на морі, у небі та на землі», – написав Зеленський у соцмережах, додавши відповідне відео.

Інших повідомлень про ушкодження російських суден у Новоросійську наразі не надходило.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».