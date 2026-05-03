Жителів Естонії попередили про загрозу дронів

Жителям двох повітів на сході Естонії – Іду-Вірумаа та Вірумаа – в ніч проти 3 травня на мобільні телефони надійшло сповіщення про можливу повітряну загрозу. «Помітивши дрон, негайно сховайтеся», – йшлося в повідомленні, яке жителі Іду-Вірумаа (там розташоване місто Нарва) отримали близько 3:00 за місцевим часом, повідомляє Postimees. Близько пів на шосту ранку прийшло повідомлення, що небезпеки більше немає.

Жителі Нарви, розташованої на кордоні з Росією, писали у фейсбуці, що близько третьої години ночі прокинулися від шуму, схожого на звук моторного човна або газонокосарки. Декілька анонімних користувачів писали, що на власні очі бачили дрони, що пролітали, деякі пишуть, що бачили спалахи і чули звуки вибухів, імовірно, від роботи ППО.

Postimees зазначає, що повідомлення може бути розіслано, коли «в повітряний простір Естонії потрапив або входить дрон, що збився з курсу, який, ймовірно, пролетить над територією і не становить безпосередньої загрози для жителів»; не йдеться про повітряну тривогу з вимогою сховатися в укритті.

Керівник відділу стратегічних комунікацій Генштабу Сил оборони Естонії полковник Уку Арнольд згодом повідомив, що попередження було пов’язане з атакою, яку Україна здійснювала на російську інфраструктуру в ніч проти 3 травня. За словами Арнольда, «дрони рухалися паралельно кордону з Естонією, поблизу повітряного кордону, не заходячи на територію країни. Однак через особливості їхньої траєкторії існував ризик, що деякі з них можуть потрапити в повітряний простір Естонії». Один безпілотник справді, за його словами, на короткий час залетів у повітряний простір у районі Чудського озера, після чого залишив його. Про падіння безпілотників чи їхніх уламків на території не повідомлялося.

Влада не підтвердила політ безпілотників безпосередньо над Нарвою.

Естонія межує з російською Ленінградською областю, влада якої повідомила про масований наліт українських БпЛА. Під атакою був порт Приморськ у Фінській затоці.

У квітні Ленінградська область кілька разів зазнавала таких атак, при цьому українські дрони неодноразово залітали на територію Естонії та Латвії, а також Фінляндії. Один із безпілотників врізався під Нарвою в трубу електростанції, збитків фактично не було. Влада Естонії визнала, що дрони були українськими і, ймовірно, збилися з курсу, можливо внаслідок роботи російської системи РЕБ.