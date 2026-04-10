Три країни Балтії відкидають звинувачення Росії в сприянні атакам дронів

Естонія, Латвія та Литва заперечують причетність до повітряних атак на територію Росію – про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн, опублікованій 10 квітня.

У тексті голови МЗС «категорично відкидають поточну російську дезінформаційну кампанію» проти їхніх країн як цілком безпідставну:

«Країни Балтії ніколи не дозволяли використовувати свої території та повітряний простір для атак безпілотників на цілі в Росії».

Дипломати зазначають, що раніше вже спростовували ці звинувачення й повідомляли про це тимчасовим повіреним у справах російських дипломатичних місій у Таллінні й Вільнюсі 27 березня та Ризі 31 березня.





«Незважаючи на офіційну реакцію, Росія продовжує брехати», – йдеться в заяві.

Відомства нагадують, що Україна захищається від повномасштабної російської агресії, дотримуючись статті 51 Статуту ООН, і закликають Москву зупинити бойові дії та вивести свої збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України.

«Країни Балтії залишаються повністю солідарними з Україною», – додають підписанти.

6 квітня речниця МЗС Росії Марія Захарова попередила країни Балтії про «наслідки», якщо вони «надаватимуть небо» для українських ударів по російських портах на Балтійському морі.

Цьому передували повідомлення про потрапляння українських дронів, які Україна застосовує для ударів по об’єктах у Росії, у повітряний простір країн Балтії і Фінляндії.

У Європейській комісії у відповідь на погрози Росії країнам Балтії заявили, що напад на одну з держав-членів ЄС є «нападом на Європейський Союз загалом».

У МЗС України заявили, що Київ ніколи не спрямовував дрони у бік Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії і перебуває на зв’язку з цими країнами щодо нещодавніх інцидентів.

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що у всіх цих випадках йшлося про «абсолютно свідомі й цілеспрямовані дії Росії»: «Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, цілях пропаганди».