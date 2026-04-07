Єврокомісія відповіла на погрози Росії країнам Балтії

У Європейській комісії відреагували на погрози Росії країнам Балтії після заяв представниці російського Міністерства закордонних справ про можливу «відповідь» у разі сприяння ударам українських дронів.

«Напад на одну з наших держав-членів – це напад на Європейський Союз загалом», – сказав 7 квітня речник Єврокомісії з питань оборони Томас Реньє.

На уточнювальні запитання, як саме ЄС може відреагувати у такій ситуації, Реньє наголосив, що останній рік Євросоюз посилює оборонну співпрацю і має чимало проєктів.

«Ми були надзвичайно активними у сфері оборони з початку мандата – із численними проєктами, програмами, дорожніми картами і фінансовими інструментами, щоб підтримати держави-члени, адже нам потрібно посилювати нашу колективну стійкість», – заявив Реньє.

Водночас він наголосив, що наразі йдеться саме про погрози, а не про підтверджені атаки.

«Ми бачили повідомлення в ЗМІ про нібито погрози – це перший момент. Ми не бачили атаки і мені не відомо про будь-яку атаку», – сказав він.

За словами Реньє, держави-члени відіграють ключову роль у визначенні загроз.

«Не варто забувати, що саме держави-члени мають первинну відповідальність за виявлення загроз і їх визначення – і в більшості випадків це було зроблено», – сказав речник.

Для застосування статті ЄС про колективну оборону 42.7, над посиленням якої зараз працюють в Брюсселі, погроз – не достатньо, повідомили у Єврокомісії.

Напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова попередила країни Балтії про «наслідки», якщо вони «надаватимуть небо» для українських ударів по російських портах на Балтійському морі.

Нещодавно були повідомлення про потрапляння українських дронів, які Україна застосовує для ударів по об’єктах у Росії, у повітряний простір країн Балтії і Фінляндії.

У МЗС України заявили, що Київ ніколи не спрямовував дрони у бік Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії і перебуває на зв’язку з цими країнами щодо нещодавніх інцидентів.

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що у всіх цих випадках йшлося про «абсолютно свідомі й цілеспрямовані дії Росії»: «Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, цілях пропаганди».