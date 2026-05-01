Міністр фінансів США: іранська валюта впала до рекордного мінімуму

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що іранська валюта впала до рекордного мінімуму на тлі посилення економічного тиску і блокування США експорту іранської нафти й морських шляхів.

«З огляду на закриття їхньої нафтової галузі й обвал валюти іранському режиму давно пора визнати, що народ Ірану заслуговує на значно краще, ніж те, що може запропонувати руїна нинішнього режиму», – написав Бессент у соцмережі X.

«Іранський народ заслуговує на нову еру, яку корумпований і хаотичний іранський режим не може забезпечити», – додав він.

29 квітня курс іранської національної валюти, ріалу, впав до нового мінімуму – 1,81 мільйона за долар США, а наступного дня знову піднявся. За даними іранських ЗМІ, за останні дні вартість ріалу знизилася майже на 15 відсотків.

8 квітня Іран і США домовилися про припинення вогню, хоча 13 квітня Вашингтон посилив економічний тиск, запровадивши блокаду, що ускладнило для Тегерана отримання твердої валюти за рахунок експорту.

За даними Центрального банку Ірану, річна інфляція, яка до війни перевищувала 40 відсотків, на 4 квітня зросла до 50 відсотків.

Іранці заявляють, що ціни на товари першої необхідності, такі як рис, яйця і курятина, значно зросли з початку конфлікту.

Зростання інфляції стало каталізатором загальнонаціональних протестів, що спалахнули в січні і стали однією з найбільших загроз для іранського режиму з часів Ісламської революції 1979 року.

Влада відреагувала придушенням демонстрацій, в результаті чого, за даними правозахисних організацій, загинули тисячі людей.

Іран також намагався завдати значної економічної шкоди США і їхнім союзникам. Він відреагував на авіаудари США й Ізраїлю фактичним закриттям для міжнародного судноплавства Ормузької протоки – ключового шляху для постачання нафти й газу в світі. Цей крок похитнув міжнародні енергетичні ринки і спричинив хаос у світовій економіці.

Напередодні ціна на нафту марки Brent зросла майже на сім відсотків – до понад 126 доларів за барель, що є найвищим показником з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.