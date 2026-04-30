Ціна нафти марки Brent досягла найвищого рівня з лютого 2022 року

Ціна нафти марки Brent перевищила 126 доларів за барель, сягнувши найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє CNN.

Зростання світового еталонного сорту склало 7,1%, але пізніше сповільнилося, і ціна скоригувалася, пише Bloomberg. Станом на 16:35 за Києвом ціна опустилася до менш як 115 доларів за барель.

The Wall Street Journal пов’язує стрибок цін із повідомленнями про те, що президент США Дональд Трамп доручив помічникам підготуватися до тривалої блокади Ірану.

Bloomberg повідомляє, що Центральне командування збройних сил США попросило надіслати на Близький Схід гіперзвукові ракети Dark Eagle для можливих ударів по Ірану. Axios також пише, що американські військові підготували план «короткої й потужної» хвилі ударів, ціллю яких, імовірно, стануть об’єкти інфраструктури.

За даними Центрального командування Збройних сил США на Близькому Сході, на 28 квітня в іранському порту Чабахар (це стратегічний порт Ірану для прямого виходу в Індійський океан) залишалося понад 20 суден. До запроадження блокади, як заявляють американські військові, в середньому щодня в цьому порту стояло на якорі або швартувалося п’ять суден.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, секретар Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, командир добровольчого воєнізованого формування «Басідж» Голамреза Сулеймані, уражені військові та ядерні об’єкти країни.

Іран у відповідь завдав ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки, а також заблокував судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових морських постачань нафти. Ключові виробники нафти в Перській затоці змушені були різко скоротити видобуток сирої нафти, що призвело до зростання цін на пальне.

Аналітики Financial Times називали головним бенефіціаром конфлікту в Ірані Росію. Зокрема, максимуму за останні 13 років сягали ціни на російську нафту марки Urals.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомляв, що Сполучені Штати можуть продовжити знімати обмеження щодо російської нафти. Згідно з аналізом міністерства фінансів США, Росія могла отримати не більш як два мільярди доларів.