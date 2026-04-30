Ізраїль заявляє, що може бути змушений «вжити заходів» проти Ірану

Ісраель Кац заявив, що Ізраїль надає США «необхідну допомогу, але цілком можливо, що незабаром нам доведеться знову вжити заходів», щоб гарантувати, що Іран у майбутньому не стане загрозою для Ізраїлю
Ісраель Кац заявив, що Ізраїль надає США «необхідну допомогу, але цілком можливо, що незабаром нам доведеться знову вжити заходів», щоб гарантувати, що Іран у майбутньому не стане загрозою для Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що його країна може бути змушена «вжити заходів» проти Ірану, щоб Тегеран більше не становив «загрози».

«Президент США Дональд Трамп у координації з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу очолює зусилля, спрямовані на досягнення цілей кампанії, щоб гарантувати, що Іран у майбутньому не стане знову загрозою для Ізраїлю, Сполучених Штатів та вільного світу», – йдеться у заяві, опублікованій офісом Каца.

«Ми підтримуємо ці зусилля і надаємо необхідну допомогу, але цілком можливо, що незабаром нам доведеться знову вжити заходів, щоб забезпечити досягнення цих цілей», – додано в заяві.

Спільна військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану була припинена 8 квітня завдяки угоді про припинення вогню, укладеній між Вашингтоном і Тегераном. За нею послідувало перемир’я між Ізраїлем і Ліваном, що значно зменшило військові дії в регіоні. Однак як Ізраїль, так і «Хезболла» продовжують обмінюватися атаками на півдні Лівану.

«Хезболла» – бойове угруповання та політична партія, що контролює значну частину півдня Лівану, – вважається терористичною організацією в США, тоді як Європейський Союз вніс до чорного списку її збройне крило, але не політичне.


