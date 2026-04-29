Трамп заявляє, що Ірану «краще швидше схаменутися»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не здатний укласти угоду про відмову від ядерної програми.

29 квітня у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп зазначив: «Іран не може зібратися з думками. Вони не знають, як підписати угоду про відмову від ядерної зброї. Їм краще швидше схаменутися!»

Він не уточнив, що саме передбачатиме така «угода».

У його дописі також було розміщено зображення Трампа, створене штучним інтелектом: він у авіаторських окулярах тримає кулемет, а за його спиною вирує вогонь.

Ця нова заява президента США пролунала на тлі того, що переговори між Іраном і Сполученими Штатами залишаються у глухому куті після того, як черговий раунд переговорів в Ісламабаді не дав жодних позитивних результатів на тлі триваючого перемир’я.

Раніше цього тижня повідомлялося, що Іран висунув пропозицію відкрити Ормузьку протоку в обмін на зняття військово-морської блокади з боку американських збройних сил, але, за повідомленнями, представники уряду США не прийняли цю пропозицію.

Державний секретар США Марко Рубіо прямо назвав цю пропозицію неприйнятною.

В Ірані офіційні особи часто зберігають мовчання щодо цього, але в останніх дискусіях у ЗМІ порушується питання про те, що зняття морської блокади має бути попередньою умовою для переговорів щодо будь-якої угоди зі Сполученими Штатами, тоді як опір іранського уряду щодо демонтажу ядерної програми Тегерана називають однією з головних перешкод, що призвели до провалу ірано-американських переговорів.