Посадовець США: Трамп незадоволений останньою пропозицією Ірану

Президент США Дональд Трамп висловив значне невдоволення останньою пропозицією Тегерана, головним чином тому, що пропозиція не вирішує складнощі ядерної програми Ірану, підтвердив високопоставлений чиновник США у розмові з Радіо Свобода 27 квітня.

За словами цього чиновника, адміністрація, як і раніше, твердо дотримується позиції, що будь-який дипломатичний прорив повинен передбачати суворий контроль й обмеження щодо збагачення урану.

Раніше того ж дня речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп обговорив зі своїми головними радниками з питань безпеки нову пропозицію Ірану щодо врегулювання конфлікту, який триває вже два місяці і наразі перебуває в стані перемир’я.

Хоча Тегеран не підтвердив наявність нового плану, Axios із посиланням на три джерела, серед яких американський чиновник, повідомив, що Іран запропонував новий спосіб припинення конфлікту. За повідомленнями, пропозиція передбачала, що США відкриють Ормузьку протоку, а обидві сторони відкладуть переговори щодо ядерних можливостей Ірану на пізніший термін.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо 27 квітня заявив телеканалу Fox News, що ядерне питання є центральним у нинішній напруженій ситуації, коментуючи повідомлення про те, що Тегеран намагається відкласти обговорення своєї ядерної програми.

«Ядерне питання – це та причина, через яку ми взагалі опинилися в такій ситуації», – сказав він.

Рубіо додав, що хоча те, що Іраном керує радикальне керівництво, вже є причиною для занепокоєння, ширша проблема полягає в його революційному характері.

«Якби Іран був просто радикальною країною, якою керують радикали... це все одно було б проблемою, але вони є революціонерами. По суті, вони прагнуть розширювати й експортувати свою революцію», – пояснив Рубіо.

Він наголосив, що Іран прагне впливу за межами своїх кордонів, попередивши про можливі наслідки, якщо ці цілі поєднаються з ядерним потенціалом.

«Вони прагнуть не лише домінувати в Ірані, вони прагнуть домінувати в регіоні. І уявіть собі це з ядерною зброєю», – сказав він.

Тегеран послідовно заперечує, що прагне розробити ядерну зброю, водночас відкидаючи вимоги погодитися не збагачувати уран понад рівні, необхідні для цивільних ядерних цілей.