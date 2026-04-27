Білий дім: Трамп обговорив з радниками щодо питань безпеки пропозицію Ірану

Президент США Дональд Трамп зустрівся у понеділок зі своїми головними радниками з питань безпеки, щоб обговорити іранську пропозицію, яка, як повідомляється, знову відкриє Ормузьку протоку, повідомили в Білому домі.

На запитання щодо пропозиції Ірану про розблокування Ормузької протоки як Іраном, так і Сполученими Штатами перед подальшими переговорами щодо питання ядерної програми Тегерана, речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що «пропозиція обговорюється».

«Тільки тому, що про це повідомили, я підтверджую, що президент зустрівся зі своєю командою з національної безпеки сьогодні вранці… Я б не сказала, що вони це розглядають. Я б просто сказала, що сьогодні вранці відбулася дискусія. Я впевнена, що ви дуже скоро почуєте про це безпосередньо від президента», – сказала вона, відмовившись сказати, чи прийме Трамп цю пропозицію.

Левітт також зазначила, що «червоні лінії президента щодо Ірану були дуже чітко пояснені не лише американській громадськості, а й їм самим».

Водночас державний секретар Марко Рубіо розкритикував пропозицію Ірану.

«Якщо під відкриттям проток вони мають на увазі: «Так, протоки відкриті, якщо ви координуєте дії з Іраном, отримуєте наш дозвіл, інакше ми вас підірвемо, а ви нам заплатите. Це не відкриття», – сказав Рубіо.

«Вони не можуть нормалізувати, і ми не можемо терпіти їхні спроби нормалізувати – систему, в якій іранці вирішують, хто може користуватися міжнародним водним шляхом і скільки ви повинні платити їм за його використання», – додав держсекретар США.

Раніше в Корпусі вартових ісламської революції Ірану (КВІР повідомили про закриття Ормузької протоки та заявили, що будуть відкривати вогонь по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти цим маршрутом.

Президент США Дональд Трамп віддавав наказ знищувати судна, які мінують район навколо Ормузької протоки.

27 квітня американське видання Axios з посиланням на свої джерела повідомило, що Іран представив США нову пропозицію щодо відновлення роботи Ормузької протоки та припинення війни.

Блокування Іраном Ормузької протоки – важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою – призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень.