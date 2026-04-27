США закликали інші країни долучитися до розмінування Ормузької протоки

Постпредставник США при ООН Майкл Волц заявив, що Іран скоює міжнародні злочини, мінуючи міжнародні води.

«Тегеран визнає ці злочини, але настільки некомпетентний, що також визнає, що не знає, де саме ці міни розташовані. На щастя, військові США втручаються, щоб очистити ці міни та зробити судноплавство безпечним. Але, колеги, маємо розширити ці зусилля. Зараз час для коаліції однодумців виступити вперед із реальними можливостями та допомогою», – закликав 27 квітня на засіданні Радбезу ООН американський високопоставлений дипломат.

Представник США зазначив, що очікує від комерційних судноплавців, представників морського бізнесу й страхування об’єднання в коаліцію за свободу мореплавства «разом з військовими ресурсами».

Як приклад він навів CTF 151 – багатонаціональну морську оперативну групу, створену у 2009 році для боротьби з піратством біля узбережжя Сомалі, в Аденській затоці, Аравійському морі тощо.

«Ми закликаємо світ приєднатися до нас у підтримці та захисті свободи навігації заради економіки всього світу», – заявив Волц.

Посол США обурився також блокування резолюції ООН про відкриття та захист Ормузької протоки, що містила заклик до координації міжнародних зусиль для відновлення навігації, Росією й Китаєм.

«Вони вирішили прикрити іранський режим від здорового глузду і закрили очі на напад Ірану на свободу навігації. Це важко зрозуміти, зважаючи на те, що найбільше від цього незаконного нападу на судноплавство страждають економіки Східної Азії, Південної Азії та Східної Африки», – зауважив Волц.

Постпред Росії в ООН Василь Небензя натомість нагадав про «першопричини» конфлікту на Близькому Сході.

«До 28 лютого, до рішення США та Ізраїлю атакувати Іран у зоні Перської затоки, жодних серйозних збоїв у русі торгових суден не спостерігалося. Звідси виникає цілком закономірне питання, а навіщо треба було тоді все це починати?» - зауважив російський дипломат.

Небензя додав, що Росія виступає за припинення вогню на Близькому Сході й дипломатичне врегулювання.

«Розраховуємо, що сторони суворо дотримуватимуться нинішнього перемир’я та дадуть шанс дипломатії вийти на остаточні домовленості. Закликаємо відмовитись від войовничої риторики… Такий сценарій призведе лише до нових страждань та жертв серед мирного населення… і аж ніяк не допоможе розблокування Ормузької протоки», – резюмував постпред Росії в ООН.

Представник Китаю також закликав до «діалогу й консультацій» задля зниження напруги та відновлення безпеки судноплавства.

«Надмірне використання військових засобів не може фундаментально усунути ризики. Навпаки, воно лише посилить напруженість і конфронтацію та створить ще серйозніші кризи безпеки… Першопричиною блокування торгівлі є незаконні військові дії, розпочаті США та Ізраїлем проти Ірану. Попри нещодавно досягнуту домовленість про припинення вогню, США посилили військове розгортання та запровадили цільову блокаду», – звернув увагу Фу Цун.

Раніше в Корпусі вартових ісламської революції Ірану (КВІР повідомили про закриття Ормузької протоки та заявили, що будуть відкривати вогонь по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти цим маршрутом.

24 квітня видання Axios повідомило про встановлення нових мін військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції. Президент США Дональд Трамп віддавав наказ знищувати судна, які мінують район навколо Ормузької протоки.

27 квітня Axios з посиланням на свої джерела повідомив, що Іран представив США нову пропозицію щодо відновлення роботи Ормузької протоки та припинення війни.

Блокування Іраном Ормузької протоки – важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою – призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень.