Трамп закликав Нетаньягу уникати повного відновлення війни в Лівані

Президент США Дональд Трамп сказав ізраїльському прем’єр-міністру Беньямінові Нетаньягу, що Ізраїль повинен проводити в Лівані лише «хірургічно» сплановані військові удари й уникати повного відновлення війни. Трамп розповів про це розповів в інтерв’ю виданню Axios.

«Я сказав Нетаньягу, що він має діяти більш хірургічно. Не руйнувати будівлі. Він не може цього робити. Це надто жахливо, і Ізраїль через це погано виглядає», – сказав Трамп в інтерв’ю Axios, опублікованому 29 квітня.

Трамп сказав, що йому подобається керівництво Лівану, і він вірить, що ця країна Близького Сходу може «повернутися».

«Іран зруйнував Ліван. Їхня проксі [«Хезболла»] зруйнувала Ліван. Коли Іран знищують, «Хезболлу» автоматично також знищують», – додав Трамп.

«Хезболла» – бойове угруповання і політична партія, що контролює значну частину південного Лівану, – вважається терористичною організацією в США, тоді як Європейський Союз вніс до чорного списку її збройне крило, але не політичне.

Ізраїль завдав руйнівних авіаударів по об’єктах, які, як вважається, належать «Хезболлі», переважно на півдні Лівану і поблизу Бейрута. «Хезболла» запускала ракети і дрони в бік Ізраїлю.

Бойові дії тривають, незважаючи на перемир’я, про яке домовилися лідери Лівану й Ізраїлю і про яке оголосив Трамп.