Ізраїль закликає жителів південного Лівану до евакуації

Ізраїльські військові 26 квітня закликали жителів семи міст на північ від річки Літані на півдні Лівану до евакуації, заявивши, що вдадуться до рішучих заходів проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла» за порушення режиму припинення вогню.

«Хезболла» – це водночас бойова група і політична партія, яка контролює значну частину південного Лівану, вона вважається терористичною організацією Сполученими Штатами, Європейський Союз вніс до чорного списку її підтримуване Тегераном збройне крило, але не політичну силу.

Днем раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав військам країни атакувати цілі «Хезболли» в Лівані, що стало випробуванням угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США, яка була продовжена ще на три тижні після зустрічі представників країн у Білому домі.

Хоча в цілому у регіоні бойових дій стало менше, як Ізраїль, так і «Хезболла» продовжували обмінюватися атаками на півдні Лівану.

Ізраїль завдає ударів по підтримуваних Іраном бойовиках «Хезболли» в сусідньому Лівані з 2 березня, вони розпочалися через два дні після початку американсько-ізраїльської війни з Іраном.