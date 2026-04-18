У Лівані загинув французький миротворець – Макрон

Президент Емманюель Макрон повідомив про загибель французького військовослужбовця, який входив до складу міжнародних сил, розміщених на півдні Лівану.

За словами глави держави, «наявні докази свідчать про причетність до атаки угруповання Хезболла, яке підтримується Іраном». Ще троє французьких військових дістали поранення. Їх евакуювали для надання необхідної медичної допомоги.

У своєму дописі в соцмережі X Макрон закликав владу Лівану вжити рішучих заходів проти причетних до нападу.

Військовослужбовці входили до складу Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) – миротворчої місії на півдні країни.

У заяві UNIFIL у соцмережі Х зазначається, що вранці патруль, який проводив розмінування вздовж дороги в селі Гандурія для відновлення зв’язку з ізольованими позиціями місії, обстріляли зі стрілецької зброї.

Іран запровадив блокаду Ормузької протоки після того, як США й Ізраїль розпочали війну проти Ісламської республіки 28 лютого. До початку американсько-ізраїльської війни з Іраном через протоку проходила п’ята частина світових поставок нафти і зрідженого природного газу.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив 17 квітня, що Ормузька протока буде «повністю відкритою» протягом усього терміну дії угоди про припинення вогню, підписаної між Ліваном й Ізраїлем.

«Відповідно до перемир’я в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду перемир’я за скоординованим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та морських перевезень Ісламської Республіки Іран», – написав він у мережі Х.

Це рішення у своїй соцмережі Truth привітав президент США Дональд Трамп, який знову заявив, що Вашингтон і Тегеран можуть досягти угоди про припинення війни найближчим часом.

Водночас Трамп після оголошення Тегерана заявив, що відхилив пропозицію НАТО допомогти гарантувати безпеку Ормузької протоки, сказавши Альянсу «триматися подалі». Незрозуміло, чи мав він на увазі Паризькі переговори, де НАТО не було представлене.