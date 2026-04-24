Трамп: ізраїльсько-ліванське перемир’я продовжене на три тижні

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном буде продовжене на три тижні, після його зустрічі з посланцями двох країн, навіть попри поновлення насильства вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

«Зустріч пройшла дуже добре!», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social 23 квітня.

«Сполучені Штати збираються співпрацювати з Ліваном, щоб допомогти йому захиститися від «Хезболли». Припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном буде продовжене на три тижні», – додав він. Перемир’я мало закінчитися 26 квітня.

Підтримувана Іраном «Хезболла», бойова група і політична партія, яка контролює значну частину південного Лівану, вважається терористичною організацією в США, тоді як ЄС вніс до чорного списку лише її збройне крило.

Уряд Лівану не є активним учасником конфлікту і пообіцяв роззброїти «Хезболлу».

Трамп заявив, що з нетерпінням чекає «найближчим часом» на зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і президентом Лівану Жозефом Ауном.

За словами президента США, він сам, віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо, а також посли США в Ізраїлі й Лівані були серед тих, хто зустрівся з «високопоставленими представниками» Ізраїлю і Лівану.

Посол Лівану в США Нада Хамаде Моавад і посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер представляли свої країни на переговорах.

Заяви Трампа пролунали навіть на тлі спалаху насильства поблизу ізраїльсько-ліванського кордону, коли обидві сторони відкрили вогонь після звинувачень у порушенні вже чинного 10-денного припинення вогню, про яке оголосили 16 квітня. Того дня, як заявив Трамп, відбулися перші переговори лідерів Ізраїлю й Лівану з 1993 року.

9 квітня прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль хоче провести прямі переговори з Ліваном «якомога швидше».

Перед цим президент Лівану Жозеф Аун заявив, що «єдиним вирішенням ситуації в Лівані є досягнення припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, а потім прямі переговори між ними».

Нетаньягу в березні відхиляв пропозицію про прямі переговори з Ліваном. Його заява 9 квітня пролунала на тлі широкої міжнародної критики ізраїльських ударів, які, на думку Тегерана, порушують угоду про припинення вогню, укладену США й Іраном у ніч проти 8 квітня. США й Ізраїль стверджують, що угода не поширюється на Ліван.