Білий дім прийме переговори між Ізраїлем і Ліваном

Переговори між Ізраїлем та Ліваном відбудуться у Білому домі – про це американським медіа повідомив неназваний посадовець Сполучених Штатів.

«Переговори на рівні послів між Ізраїлем та Ліваном тепер відбудуться у Білому домі. Президент Трамп привітає обох представників після їхнього прибуття», – сказав чиновник.

Спочатку очікувалося, що зустріч відбудеться в Державному департаменті США. Перший раунд переговорів мав місце 14 квітня.

Читайте також: У Лівані загинув французький миротворець – Макрон

Боєві дії між Ізраїлем та «Хезболлою» відновилися на початку березня. Припинення вогню, укладене за посередництва США, набуло чинності 16 квітня, але обидві сторони звинувачували одна одну в порушеннях.

Ліван та Ізраїль формально залишаються у стані війни з моменту приєднання Лівану до арабо-ізраїльського конфлікту 1948-49 років після створення Ізраїлю, хоча з того часу воєнні дії спалахували лише періодично.