Іран засудив арешт в ОАЕ підозрюваних, яких пов’язують з Тегераном

Іран засудив арешт Об'єднаними Арабськими Еміратами ймовірних підозрюваних, пов’язаних з Іраном, яких Абу-Дабі звинуватив у підготовці терористичних актів.

Речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Бакай заявив, що затримання були здійснені під «безпідставними приводами», і закликав ОАЕ поважати права затриманих та уникати помсти, повідомляє AFP.

Влада ОАЕ заявила, що затримані намагалися вербувати місцевих жителів та направляти кошти підозрілим іноземним організаціям.

Суперечка відображає погіршення відносин між Іраном та ОАЕ з початку регіонального конфлікту на Близькому Сході 28 лютого, коли Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по Ірану.

Іран звинувачує держави Перської затоки у сприянні атакам США, що вони заперечують, тоді як уряди країн Перської затоки посилюють репресії проти осередків, які нібито пов'язані з Іраном та «Хезболлою» – бойовою групою та політичною партією, що підтримується Тегераном, яка контролює значну частину південного Лівану та яку Сполучені Штати вважають терористичною організацією, тоді як Європейський Союз вніс її збройне крило до чорного списку.



