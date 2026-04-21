Прикордонники РФ затримали в аеропорту Домодєдово 40 громадян Ізраїлю

Щонайменше 40 громадян Ізраїлю були затримані в московському аеропорту Домодєдово після прильоту до Росії, повідомляє «Медіазона» з посиланням на джерело про інцидент, який стався 19 квітня. У міністерстві закордонних справ Ізраїлю підтвердили цю інформацію: дипломатичне відомство повідомило, що спілкувалося на цю тему з російськими колегами.

За інформацією «Медіазони», ізраїльтяни прилетіли до Москви рейсом із Тель-Авіва. Серед них були як ті, у кого разом із ізраїльським було російське громадянство, так і громадяни лише Ізраїлю (Москва досі використовується ізраїльтянами як транзитний пункт для польотів до країн Південно-Східної та Центральної Азії).

Громадян Ізраїлю після прильоту близько п’яти години утримували в аеропорту, вимагаючи, щоб вони розблокували телефони та показали вміст. Співрозмовник «Медіазони» стверджує, що російські правоохоронці не давали іноземцям воду і не пускали в туалет. Кілька громадян Ізраїлю вони звинуватили в участі у війні з Іраном, який, за їхніми словами, є «союзником Росії».

Затриманих відпустили лише після підписання паперів із «попередженнями», ймовірно, «про неприпустимість порушення закону», розповів співрозмовник видання.

У міністерстві закордонних справ Ізраїлю 20 квітня підтвердили інцидент і заявили, що після втручання дипломатичного відомства ситуацію було врегульовано. «Росіянам дали зрозуміти, що така поведінка є абсолютно неприйнятною, і Ізраїль ставиться до інциденту дуже серйозно», – цитує заяву МЗС Ізраїлю ізраїльське видання Mako.

Іноземці, включно з жителями країн Центральної Азії, неодноразово скаржилися на багатогодинні допити в аеропортах Москви та вимоги розблокувати телефони, однак ізраїльтяни раніше таких проблем не мали.