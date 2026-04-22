Ліванський чиновник: Бейрут домагатиметься продовження перемир’я на один місяць

Ліван та Ізраїль мають провести другий раунд переговорів у Вашингтоні 23 квітня. Ліванський чиновник заявив, що Бейрут домагатиметься продовження на один місяць нестійкого перемир’я між «Хезболлою» та Ізраїлем, яке закінчується 26 квітня, за посередництва США.



Чиновник повідомив агентству AFP, що Ліван також домагатиметься припинення бомбардувань та руйнувань Ізраїлем у районах, де залишаються ізраїльські війська, та поновлення зобов’язань щодо перемир’я.

10-денне припинення вогню опинилося під тиском: «Хезболла» заявила, що цього тижня обстріляла ракетами північ Ізраїлю у відповідь, тоді як Ізраїль звинуватив угрупування в порушеннях і заявив, що вона вбила двох бойовиків на півдні Лівану.

Транскордонні бойові дії загострилися 2 березня після того, як «Хезболла» відкрила вогонь на підтримку Ірану під час регіональної війни.

«Хезболла» – це підтримуване Тегераном бойове угрупування та політична партія, яка контролює значну частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають її терористичною організацією, тоді як Європейський Союз вніс її збройне крило до чорного списку.



Уряд Лівану стверджує, що продовження припинення вогню є передумовою для ширших переговорів, що охоплюють виведення ізраїльських військ, повернення ліванських утримуваних осіб та демаркацію сухопутного кордону між двома країнами.

Очікується, що на зустрічі буде присутній державний секретар США Марко Рубіо.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар назвав переговори «історичним рішенням» після понад чотирьох десятиліть без прямих переговорів.

Ліван та Ізраїль формально залишаються у стані війни з моменту приєднання Лівану до арабо-ізраїльського конфлікту 1948-49 років після створення Ізраїлю, хоча з того часу воєнні дії спалахували лише періодично.



