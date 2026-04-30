Спікер парламенту Ірану знову заявив про намір Ірану контролювати Ормузьку протоку

Спікер парламенту Ірану Мохаммед Бакер Калібаф підтвердив намір Тегерана контролювати Ормузьку протоку.

У дописі в соцмережі X з нагоди Національного дня Перської затоки Калібаф заявив, що «здійснюючи контроль над Ормузькою протокою, [Іран] забезпечить собі та своїм сусідам дорогоцінне благословення майбутнього, вільного від присутності та втручання Америки».

Національний день Перської затоки знаменує річницю історичної військової перемоги 1622 року, коли війська Сефевідської імперії вигнали португальців з Ормузької протоки.

«Після 115 років окупації ми вигнали європейських колонізаторів з Перської затоки, і ми святкуємо День Перської затоки на честь цієї перемоги», – сказав Калібаф.

Іран фактично закрив Ормузьку протоку, ключову артерію для світових поставок нафти та газу, для більшості міжнародних суден, тоді як ВМС США зупиняють іранські кораблі, які входять до іранських портів або виходять з них.

Надійшли повідомлення про те, що США розглядають нову пропозицію Ірану щодо припинення війни, в якій Тегеран відкрив би Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства.