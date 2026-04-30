США пропонують союзникам створити нову коаліцію щодо Ормузької протоки – WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає інші країни приєднатися до нової міжнародної коаліції, яка дозволить суднам проходити через Ормузьку протоку, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Ініціатива називається Maritime Freedom Construct (MFC). Про неї йдеться у внутрішній депеші, яку Держдепартамент розіслав до посольств США з дорученням американським дипломатам переконати іноземні уряди.

Нова коаліція передбачає, що учасники обмінюватимуться інформацією, координуватимуть дипломатичні зусилля та забезпечуватимуть дотримання санкцій. І хоча MFC не передбачається як військова коаліція, депеша наказує уточнювати, чи хочуть країни стати «дипломатичним та/або військовим партнером».

«MFC доповнюватиме інші оперативні групи з морської безпеки, включно з зусиллями з морського планування, які очолюють Велика Британія та Франція», – йдеться в депеші.

Високопоставлений представник адміністрації Трампа підтвердив, що ця ідея – «одна з багатьох дипломатичних та політичних ресурсів, які є в розпорядженні президента».

Ормузька протока заблокована Іраном від кінця лютого. Потім до цього додалася морська блокада США, які не пропускають судна до іранських портів. У вихідні 25–26 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі передав через пакистанських посередників нову пропозицію Тегерана, яка передбачає, що переговори про ядерну програму будуть відкладені на пізніший етап і розпочнуться лише після зняття морської блокади США.

The Wall Street Journal 29 квітня писав, що Трамп вирішив продовжити чинити тиск на іранську економіку та експорт нафти, блокуючи порти Ірану. Американський президент вважає, що інші варіанти – поновлення ударів чи вихід із конфлікту – несуть більший ризик, зазначало видання. За словами джерел, Трампа влаштовує безстрокова блокада іранських портів, яка, на його думку, веде Тегеран до «колапсу».