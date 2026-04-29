Пентагон уперше повідомив, скільки мільярдів доларів коштувала США війна з Іраном

Високопосадовець міністерства оборони США оголосив, що вартість війни з Іраном на сьогодні сягнула 25 мільярдів доларів. Це перша офіційнао цінка витрат на конфлікт, інформує англомовний сайт Радіо Свобода.

Джулс Герст, який зараз обіймає посаду головного фінансового директора Пентагону, 29 квітня повідомив законодавцям комітету з питань збройних сил Палати представників, що основна частина фінансових ресурсів була витрачена на боєприпаси.

Сполучені Штати розпочали свої атаки на Іран 28 лютого, наразі обидві сторони підтримують крихке припинення вогню.

Раніше цього тижня повідомлялося, що Іран висунув пропозицію відкрити Ормузьку протоку в обмін на зняття військово-морської блокади з боку американських збройних сил, але, за повідомленнями, представники уряду США не прийняли цю пропозицію.

Державний секретар США Марко Рубіо прямо назвав цю пропозицію неприйнятною.

В Ірані офіційні особи часто зберігають мовчання щодо цього, але в останніх дискусіях у ЗМІ порушується питання про те, що зняття морської блокади має бути попередньою умовою для переговорів щодо будь-якої угоди зі Сполученими Штатами, тоді як опір іранського уряду щодо демонтажу ядерної програми Тегерана називають однією з головних перешкод, що призвели до провалу ірано-американських переговорів.