США заcтосували нові санкції проти мережі «тіньового банкінгу» Ірану

США оголосили про нові санкції, спрямовані проти 35 організацій та осіб, пов’язаних з таємною фінансовою мережею Ірану.

Як заявляє Державний департамент Сша, тіньові банківські мережі, які дають змогу переказувати десятки мільярдів доларів з метою ухилення від санкцій, дозволяють іранським збройним силам, зокрема Корпусу вартових ісламської революції, незаконно отримувати доступ до міжнародної фінансової системи для отримання доходів від незаконного продажу нафти, придбання чутливих компонентів для ракет та інших систем озброєння, а також фінансування іранських терористичних угруповань-проксі по всьому Близькому Сходу.

Держдеп США зазначає, що, знищуючи ці фінансові канали, Вашингтон підкреслює свою відданість застосуванню максимального тиску на Іран.

«Сполучені Штати й надалі перериватимуть незаконні потоки фінансування, які забезпечують зловмисну діяльність Ірану. Ми не припинимо наших зусиль, спрямованих на позбавлення Ірану та його проксі-груп ресурсів, які вони використовують для загрози інтересам США та регіональній стабільності», – заявив речник департаменту Томмі Пігот.

Сполучені Штати підтримують комплексний режим санкцій проти Ірану, включаючи майже повне торговельне ембарго для громадян США, заморожені іранські активи, заборону на співпрацю з іранським урядом та Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), а також вторинні санкції, які карають іноземні компанії за участь в нафтовому, нафтохімічному, судноплавному, фінансовому та збройовому секторах Ірану.

У рамках поточної кампанії «максимального тиску» США з 2025 року застосували сотні нових санкцій, спрямованих проти тіньових флотів, незаконних фінансових мереж та діяльності з розповсюдження зброї масового розповсюдження.

У дописі на X міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що кошти, що проходять через цю систему тіньового банкінгу, «підтримують поточні терористичні операції режиму, створюючи пряму загрозу для персоналу США, регіональних союзників та світової економіки».



