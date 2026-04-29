Опитування: 65% українців не підтримують жодну зі сторін у війні США й Ізраїлю проти Ірану

Більшість українців не підтримують жодну сторону у війні США й Ізраїлю проти Ірану, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«Отже, більшість українців – 65% – стверджують, що вони не підтримують жодну сторону. Водночас висловили підтримку США і Ізраїлю – 22%, Ірану – 7%. Ще 7% не змогли відповісти на запитання (або не знають про конфлікт)», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 29 квітня.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати дослідження, наголосив, що результати опитувань КМІС, проведені з 2023 року, свідчать про те, симпатії до Ізраїлю знижуються: «від переважної підтримки після жахливого терористичного нападу 7 жовтня 2023 року до переважної не-підтримки спільних дій США і Ізраїлю проти режиму в Ірані зараз».

«Разом з цим підкреслимо, що якщо в 2023 році і 2025 році ми запитували лише про Ізраїль, то зараз – про спільні дії США й Ізраїлю. Враховуючи доволі істотну критику керівництва США з боку українського населення, поточні результати могли більшою мірою відображати критичне ставлення до Дональда Трампа, і меншою мірою це стосувалося Ізраїлю», – зазначив Грушецький.

За його словами, війна на Близькому Сході призвела до зростання ціни на нафту, послаблення санкцій США проти Росії, що підтримує можливість російської держави вести війну проти України, «тому цілком зрозумілою є «непопулярність» війни США-Ізраїлю проти Ірану серед української громадськості».

Водночас він наголосив, що «союзницькі або принаймні конструктивні» партнерські відносини між Україною і Ізраїлем – «абсолютно природні».

Опитування КМІС було проведене 20-27 квітня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія), було опитано 1005 респондентів.

Іран фактично закрив Ормузьку протоку, через яку зазвичай постачається близько однієї п’ятої світових поставок нафти та зрідженого природного газу, невдовзі після початку американсько-ізраїльської війни з Іраном 28 лютого. Сполучені Штати запровадили морську блокаду Ірану 13 квітня, і Трамп заявив, що вона залишатиметься чинною до досягнення угоди.